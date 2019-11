Heiser aber glücklich

Liebevoll hergerichtete Räume, gut aufgelegte Autoren und ein Publikum, das richtig mitging – die zweite Auflage des Westbeverner Krimi-Karussells war wieder eine runde Sache.

Das Konzept – vier Autoren an vier Orten – ging auf. Während das Publikum bei kleinen Häppchen und kühlen Getränken am Donnerstagabend gemütlich sitzen bleiben konnte, rotierten die Lesenden zwischen Dorfspeicher, Gaststätte Muhmann, Alter Grundschule in Vadrup und Piesers Gasthaus.

Die Veranstaltung wurde von der Stadt in Kooperation mit dem Westbeverner Krink bereits zum zweiten Mal organisiert, nachdem die Premiere im vergangenen Jahr bei Publikum und Autoren so gut angekommen war. Auch in diesem Jahr sah man am Ende überall strahlende Gesichter.

Einen großen Anteil daran hatten die Schriftsteller selbst. Romy Fölck, die derzeit einen Bestseller nach dem anderen abliefert und ihr neues Buch „Sterbekammer“ präsentierte, Lorenz Stassen, der neben seiner Arbeit als Drehbuchautor („Alarm für Cobra 11“) Thriller schreibt und die Münsteranerin Gisa Pauly, die mit ihrer italienischen Romanfigur Mama Carlotta eigene Regalfächer füllen kann, zeigten sich nahbar und sehr gut aufgelegt. Mal parlierten sie im italienischen Akzent, dann plauderten sie aus dem Nähkästchen oder verursachten Gänsehaut.

Lokalmatadorin Katrin Jäger („Schützenkönig“), die die Kontakte zu den Schriftstellern hergestellt hatte, scherzte: „Schön blöd, ich habe mir viel zu gute Konkurrenz ins Haus geholt.“

Während der Wechselpausen blieb den Gästen genügend Zeit zum Klönen, nach den vier intensiven Leserunden, nutzen viele die Gelegenheit, sich an einem der Büchertische der Buchhandlung LesArt mit Romanen einzudecken und sie sich anschließend von den Autoren signieren zu lassen.

Ein bisschen heiser waren diese am Schluss schon, aber für eine persönliche Widmung nahmen sie sich gerne noch die Zeit.