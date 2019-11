Freigabe statt Restriktionen

Die Stadtverwaltung will, unter anderem um die Klimaschutzziele zu erreichen, die Windenergienutzung forcieren. Und dafür will sie einen ungewöhnlichen aber nach Meinung der Experten rechtlich einwandfreien Weg beschreiten. Denn statt die Steuerung wie bisher über Windkonzentrationszonen im kommunalen Flächennutzungsplan – das heißt, Windenergieanlagen sind ausschließlich innerhalb dieser Zonen zulässig – vorzunehmen, ist die Idee, in diesem Plan die Windenergie-Festsetzungen aufzuheben.

Das bedeutet: Diesbezüglich wären theoretisch im gesamten Stadtgebiet Anlagen möglich. Aber eben nur in der Theorie, denn sämtliche übrigen Gesetze, Verordnungen und Prüfverfahren würden weiterhin selbstverständlich im jeweiligen, konkreten Baugenehmigungsverfahren ihre Gültigkeit besitzen beziehungsweise angewandt werden.

Letztlich würde ein solcher Schritt bedeuten, das Büro Wolters und Partner aus Coesfeld hat das für die Verwaltung im Rahmen eines Sachstandsberichtes einmal durchgespielt, dass es ungefähr ein knappes Dutzend Flächen im Stadtgebiet geben könnte, auf denen theoretisch Anlagen stehen könnten. Bürgermeister Wolfgang Pieper will sich zahlenmäßig nicht festlegen, aber „wenn es am Ende zwei oder mehr Anlagen sind, die im Rahmen der weiteren Prüfungen genehmigungsfähig wären, dann wäre das ein großer Schritt für Telgte“, sagte er gegenüber den WN. Denn, das machte Klimaschutzmanager Marco Imberge in diesem Zusammenhang deutlich: „Die dann möglichen neuen Anlagen sind von ihrer Leistung und Effizienz ein Quantensprung gegenüber den im Stadtgebiet bereits existierenden, die nicht mehr zeitgemäß auf 100 Meter Gesamthöhe beschränkt sind.“

Die Alternative zur „Freigabe des Flächennutzungsplanes“ ist für Bürgermeister Pieper vor dem Hintergrund der gesteckten Klimaschutzziele und dem von der Bundesregierung vorgegebenen Ziel einer weiteren Förderung der Windkraft keine. „Sollten wird diesen Schritt nicht tun, würde nichts passieren können, und wir würden diese Chance, unseren Anteil am Ausbau der regenerativen Energien deutlich zu steigern, vertun.“ Denn zwar würden zusätzliche Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden und andere Maßnahmen ebenfalls konsequent weiterverfolgt, Windkraftanlagen würden sich aber aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit deutlich mehr auswirken.

Rein verfahrenstechnisch hat der Schritt, sollte ihn die Politik mitgehen, für die Verwaltung zusätzlich den Charme, dass zum einen die räumliche Steuerung der Windenergie auf den Einzelfall beziehungsweise die Einzelfallgenehmigung durch den Kreis Warendorf verschoben würde. Sprich: Die Stadt kann nicht mehr für eine „Verhinderungsplanung“ außerhalb von Konzentrationszonen beklagt werden. Zudem müsse eine Aufhebung der Festsetzungen im Flächennutzungsplan keineswegs bedeuten, dass sich die Stadt Telgte auf Dauer von dem Anspruch auf Steuerung der Windenergienutzung verabschiede. „Sollte sich herausstellen, dass es zu einer überbordenden Entwicklung oder eine Standortnachfrage an städtebaulich unpassenden Standorten kommt, kann die Stadt jederzeit eine neue Steuerungsplanung in Angriff nehmen und das dazu notwendige Planverfahren mittels des planungsrechtlichen Instruments der Zurückstellung für bis zu zwei Jahre absichern“, heißt es in dem Sachstandbericht des Büro Wolters.

In der Sitzung des Planungsausschusses am kommenden Dienstag, 26. November, ab 17 Uhr im Rathaus soll der Sachstandsbericht der Politik vorgestellt werden. Als nächsten Schritt regt die Verwaltung an, am 9. Januar einen Workshop mit dem Fachplaner, Fraktionsvertretern und der Verwaltung durchzuführen, um dann die rechtlich durchaus komplizierten Hintergründe im Detail zu analysieren. Eine Richtungsentscheidung, wie mit dem Ausbau und der kommunalen Steuerung der Windenergienutzung weiter verfahren werden soll, soll im Jahr 2020 gefällt werden.