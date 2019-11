„Ein Einsatz lässt einen nie kalt“

Notärzte und Rettungsassistenten erleben an Einsatzstellen oft einen dringenden Bedarf an originärer Seelsorge. Hier setzt die Notfallseelsorge als „Erste Hilfe für die Seele“ ein. Sie ist Grundbestandteil des Seelsorgeauftrags der Kirche. Über die Aufgaben der Notfallseelsorger – es gibt im Kreis Warendorf insgesamt 33 Frauen und Männer, die diese schwierige Aufgabe übernommen haben – sprach Andreas Große Hüttmann mit Pfarrer Frank Vortmeyer . Der evangelische Geistliche ist seit vielen Jahren in diesem Bereich aktiv und Synodalbeauftragter für die Notfallseelsorger. Er hat viele Erfahrungen gemacht, denn jahrelang war er im Rettungsdienst aktiv.

Wodurch unterscheidet sich der Notfallseelsorger eigentlich von einem „normalen Seelsorger“ etwa in der Gemeindearbeit?

Frank Vortmeyer: Der Notfallseelsorger ist jemand, der sich traut, in Situationen hineinzugehen, in die sich oft keiner anderer hineintraut und von denen ein anderer Seelsorger im Normalfall auch erst einmal nichts mitbekommt. Denn der Notfallseelsorger ist ein Glied in der Rettungskette, im Verbund mit dem Rettungsdienst, der Feuerwehr und der Polizei. Als Arbeitsgemeinschaft Notfallseelsorge im Kreis Warendorf werden wir durch die Leitstelle alarmiert, wenn die Verantwortlichen vor Ort die Lage so einschätzen, dass unsere Hilfe gebraucht wird. Wenn es heißt, da können wir noch jemanden gebrauchen, der in dieser Situation etwa den Angehörigen, den Zeugen oder auch den Ersthelfern zur Seite steht und hilft, diese Notsituation mitzutragen. Ich denke, das ist das, was den Notfallseelsorger vom normalen Seelsorger unterscheidet. Zudem kommt hinzu, dass er die Strukturen kennt und weiß, wie es beispielsweise an einer Brandstelle oder einem Unfallort abläuft und wer der richtige Ansprechpartner ist.

Gibt es dafür entsprechende Qualifikationen oder eine Ausbildung?

Vortmeyer: Ja. Wir haben seit etlichen Jahren eine ökumenische Ausbildungsgemeinschaft. Dort gibt es fünf Module, den sogenannten Grundlagenkursus. Die Inhalte sind beispielsweise Motivation und Vorerfahrung, Aufbau, Ziele und Arbeitsweisen der Notfallseelsorge, Worte und Rituale in der Notfallseelsorge oder das Überbringen von Todesnachrichten. Zudem gehören der Umgang mit Kindern und der Umgang mit den eigenen Belastungen zwingend dazu. An Fallbeispielen wird die Gesprächsführung, das aktive Zuhören geübt.

Bekommt man mit der Zeit Routine oder lässt einen das Thema nie kalt?

Vortmeyer: Ein Einsatz lässt einen nie kalt. Im Einsatz ist man immer voll und ganz dabei, nah an den Menschen und versucht, mit ihnen die Situation durchzustehen, durchzutragen und sie dahingehend zu unterstützen, wie sie die nächsten Schritte machen können. Das bedeutet, keine Ratschläge zu geben, sondern Geduld zu haben, zu unterstützen, Erste Hilfe für die Seele zu leisten, um diesen uns anvertrauten Menschen nicht allein zu lassen. Zudem stellt sich die Frage: Wie lange braucht er dafür, das, was passiert ist, überhaupt zu realisieren und welche weiteren Hilfen sind Not-wendig? Natürlich wächst man mit den Erfahrungen, die man im Laufe der Jahre gemacht hat. Der Notfallseelsorger erweitert sein Wissen, seine Methoden und sein Tun. Aber nie ist ein Einsatz wie der andere und von daher: Es gibt eine Anspannung und eine Gelassenheit gleichermaßen oder vielmehr eine Vertrautheit, wie man mit der jeweiligen Situation umgehen könnte, die einem Sicherheit vermittelt. Und das ist das Wichtigste: In einer Situation, in der alles drumherum ins Wanken gerät, wie ein Fels in der Brandung zu sein, um mit den in Not geratenen Menschen die nächsten Schritte anzugehen oder sie in der Schockstarre, in der sie sich befinden, zu begleiten und ihre Verzweiflung und Trauer ernst zu nehmen, das ist entscheidend.

Sind Menschen in Trauersituation eigentlich besonders empfänglich für das Thema Glauben?

Vortmeyer: Die Mehrzahl der Menschen, denen ich in traumatischen Notsituationen begegnet bin, hat zuerst einmal Glaubenszweifel. Die Frage nach dem Warum steht eigentlich immer im Vordergrund. Diese Frage auszuhalten, auf die es keine menschliche Antwort gibt, das löst ganz starke Glaubenszweifel aus. Ich denke, dieser Glaubenszweifel ist etwas, was dazugehört in einer solchen Situation. Es gibt nicht immer nur den festen Glauben. Im Haus oder in der Wohnung eines Betroffenen sieht man oft sehr schnell, wie der Mensch geprägt ist. Ist beispielsweise ein Marienbild zu sehen oder ist ein christlicher Kalender aufgehängt, dann frage ich nach, wenn die Zeit und die Situation passend ist, ob wir für den Verstorbenen beten sollen. Gerne, höre ich dann oft. Wenn solche kleinen Entscheidungen von den Angehörigen oder der Familie getroffen werden, dann weiß ich als Notfallseelsorger, welche Rituale und Hilfen in dieser belastenden Situation tragend sind. Dann ist es möglich, dass der Verstorbene beispielsweise nachts nicht einfach nur abgeholt wird, sondern dass Abschied genommen wird, dass der Verstorbene ausgesegnet wird, dass eine Kerze entzündet wird oder zusammen gebetet wird. In jedem Fall sind die Entscheidungen der betroffenen Angehörigen zu respektieren.

Die Situationen sind häufig auch für Sie belastend. Gibt es eigentlich eine Art Seelsorge für die Seelsorger?

Vortmeyer: Natürlich. Die Frage, wie werdet ihr damit eigentlich fertig, die kommt häufig auf. Und wir haben hier im Kreis Warendorf versucht, allein schon von der Struktur her eine Antwort darauf zu geben. Wir haben drei Notfallseelsorger, die im Dienst sind. Der sogenannte erste Dienst meldet sich bei der Leitstelle der Feuerwehr für die Woche an. In einer Notfallsituation wird dieser erste Dienst informiert und schaut, wer räumlich am nächsten dran ist oder von seiner Qualifikation her besonders gut für diese Situation geeignet ist. Damit haben wir übrigens in den letzten gut fünfzehn Jahren erreicht, dass wir normalerweise innerhalb von 20 Minuten immer jemanden Qualifiziertes vor Ort hatten. Der zweite Dienst ist als Entlastung für den ersten Dienst gedacht. Und der dritte, der sogenannte leitende Notfallseelsorger, ist beispielsweise bei Großschadenslagen dabei. Der dritte Dienst erhält außerdem Kenntnis davon, wenn die Lage nicht ganz einfach war. Dann bietet er direkt ein Gespräch dem eingesetzten Notfallseelsorger an. Es ist also sehr schnell jemand für einen da, mit dem man über das Belastende sprechen kann. Das ist die sogenannte kollegiale Beratung. Außerdem gibt es das monatliche Teamtreffen, ein kollegialer Austausch im größeren Kreis. Das bedeutet, dass Einsätze vorgestellt werden und darüber gesprochen wird, was besser gemacht werden kann oder was einen belastet. Das ist ein voneinander Lernen und ein gegenseitiges Mittragen gleichermaßen in der Solidargemeinschaft der insgesamt 33 Notfallseelsorger und Notfallseelsorgerinnen im Kreis Warendorf. Wenn einer sagt, damit werde ich überhaupt nicht fertig, dann hat er auch die Möglichkeit, eine Supervision in Anspruch zu nehmen. Auch das gehört zum professionellen Aufbereiten der Einsätze für uns dazu. Bei größeren Lagen, wenn mehr als drei Notfallseelsorger an einem Ort eingesetzt waren, ist die gemeinsame Einsatznachbesprechung eine Selbstverständlichkeit. Das alles trägt dazu bei, so etwas wie eine Psycho-Hygiene zu praktizieren. Für mich persönlich war und ist es zudem immer hilfreich, das obligatorische Einsatzprotokoll anzufertigen und mit dessen Abschluss zeitnah einen ersten Schlussstrich ziehen zu können. Damit habe ich diesen Einsatz natürlich nicht vergessen, sondern habe ihm die aktuelle Belastung genommen.