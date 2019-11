Facettenreich, kurzweilig und mitreißend

Die Ballettschule „School of Dance“ aus dem russischen Stupino und die „ Rebel Dance Company“ aus Münster tanzten sich am Donnerstagabend in die Herzen von rund 200 begeisterten Zuschauern: Denn Ballett auf allerhöchstem Niveau wurde auf der Bühne des Bürgerhauses gezeigt.

So gab es einen Begegnungs- und Wiedersehensabend voller Abwechslung, Gegensätzen und Spannung, der die Zuschauer bewegte und mit viel Applaus belohnt wurde.

Die Vorsitzende des Fördervereins Stupino-Telgte und Umgebung, Dr. Irina Krasnova , begrüßte das Publikum und ganz besonders die Gäste aus Stupino. Die Trainerin aus der Telgter Partnerstadt, Julia Weber, freute sich, nach 2004 zum zweiten Male wieder in Telgte sein zu können, um alte Freunde wiederzusehen und kunstvolles Ballett zu präsentieren.

Durch das abwechslungsreiche Programm führten Jekaterina Rebel und Olga Dönmezer, stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Telgte-Stupino.

Was das Publikum erlebte, war ein sehr anspruchsvolles Programm auf höchstem Niveau: graziös, mitreißend und lebendig. Eine Ballettmeisterin im Publikum bescheinigte der Trainerin, dass sie ihre jungen Schülerinnen hervorragend ausgebildet habe: „Die Ballettschule aus Stupino beeindruckte mit einer ausgezeichneten Tanztechnik. Die recht jungen Balletttänzerinnen zeigten eine vortreffliche lebensfrohe Darstellung. Kurzum: facettenreich, kurzweilig, mitreißend.“

Zu sehen bekam das Publikum Variationen aus den klassischen bekannten Balletten wie Giselle, der Nussknacker, Dornröschen, Schwanensee und Coppelia. Außerdem erlebten die Zuschauer verschiedene Soloeinlagen, so das Schneeglöckchen aus Schindlers Liste.

Die sehenswerten Darbietungen wurden aufgelockert mit bewegenden Tänzen der „Rebel Dance Company“. Dazu gehörte auch „The Greatest Show“ mit einer schönen, witzigen und beeindruckenden Choreographie. Der Ballett- und Tanzabend endete mit einer Gemeinschafts-Choreographie der beiden Tanzschulen.

Wenn am heutigen Samstag für die Gäste aus Stupino der einwöchige Aufenthalt in der Emsstadt endet, gibt es sicherlich nicht nur „feuchte Augen“ zum Abschied, sondern auch die Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen: In Düsseldorf steigen die Freunde aus der Partnerstadt wieder in den Flieger. Doch, darin waren sich alle Gäste einig: „Wir werden ein Stück Telgte im Herzen bewahren.“