Claudia Mendel strahlt, als sie voller Freude ihren Taktstock schwingt und 50 Musikschüler des Philharmonischen Jugendblasorchesters des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums (JBO) Peter Tschaikowskys „Nussknacker“ spielen. Und schnell verbreitet sich weihnachtliche Atmosphäre.

Den wenigen Besuchern dieses Probeabends wird deutlich, hier bereitet sich das „JBO“ des Gymnasiums auf das Weihnachtskonzert am Samstag, 14. Dezember, in der Clemenskirche vor. Doch dieses Nussknacker-Arrangement zum Genießen war an diesem Abend auch ein Dankeschön für ein Präsent: Ein symphonisches Becken kam hinzu, gespendet von der Sparkasse. Überreicht durch Olaf Hartmann , Leiter des Sparkassen-Beratungscenters Telgte.

Ein Trio des Fördervereins „Jubilate“ des Jugendblasorchesters Telgte nahm dieses neue Instrument dankend entgegen und durfte sich darüber hinaus über weiteres Notenmaterial freuen. Vorsitzende Maria Anna Stöckl, Stellvertreterin Eva Dirks und Kassierer Matthias Walkling stellten dabei auch die Musiklehrerin und Leiterin des JBO, Claudia Mendel, vor. Die 35-jährige Musikpädagogin war vor zehn Jahren nach Telgte gekommen und hatte sich gleich an die Fersen des ausgeschiedenen Orchesterleiters Winfried Osthues geheftet.

Erfolgreich, wie sie sagte: Und vor allem mit einem großen Dank an ihrem „Lehrmeister“, der vor 15 Jahren die ersten Orchesterklassen ins Leben gerufen hatte. Das Repertoire des Orchesters konzentriert sich auf Musik aus vier Jahrhunderten. Das JBO spielt Kompositionen aus diesen Epochen. Ernste, sakrale und unterhaltsame Musik erlebt das Publikum ebenso. Die Musikrichtung sei so vielseitig, betont Claudia Mendel: „Filmmusik, Märsche, Latin-Stücke und Volksliederarrangements, Rock- und Popmusik, Big Band Sound sowie große Symphonik gehören zum Repertoire des JBO.“

Wer die Orchesterleiterin mit ihrem 50-köpfigen JBO erleben möchte, der sollte am 14. Dezember in die Clemenskirche kommen.