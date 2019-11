Der Finger ist entscheidend

Bunt, schrill und auffällig sind die Leinwandbilder, die Jugendliche am Samstag im Rahmen eines Graffiti- und Street-Art-Workshops des Kinder- und Jugendzentrums angefertigt haben. Jens Micke , zuständig für mobile Jugendarbeit, und Dirk Scheurer , Leiter des Kinder- und Jugendzentrums, hatten für diesen Tag einen Spezialisten und Experten in der Graffitikunst nach Telgte eingeladen: Fabian Stenzel aus Offenbach führte seine Schüler in das erlaubte Sprayen in Theorie und Praxis ein.

Im Schulungsteil „Theorie“ wurde die UN-Kinderrechtskonvention, die seit 1992 die grundlegenden Rechte für alle Personen unter 18 Jahren festlegt, besprochen. Auch lernten die Jugendlichen Verhaltensregeln beim Sprayern und den wichtigsten Wortschatz kennen: vom Blockbuster (Schriftstil) bis zum Writer (Graffitisprüher).

Im Anschluss ging es endlich nach Draußen. Die heiße Phase des Workshops begann. Dabei lernten die Kursteilnehmer die verschiedenen Techniken kennen, etwa wie eine Spraydose zu führen ist. Oder dass es verschiedene Hoch- und Niedrigdruckdosen gibt, bei denen mehr oder weniger Farbe austritt. Auch erfuhren die Kinder, dass der Abstand zur Wand ein wichtiger Hauptfaktor für die Kontrolle über die Linien ist. Tipps gab der Referent auch während des Einsatzes der Sprühdosen. Etwa zur Position des Fingers auf dem Sprühkopf (Cap). Der Finger entscheidet über sehr feine Linien und Details. Der Workshopleiter zeigte den Kindern, worauf es bei der Graffitikunst ankommt und wie jeder sein ganz persönlich Leinwandbild kreativ erstellen kann. Nach einigem Ausprobieren auf normalen Blättern hatte jeder eine Idee und setzte diese um.

Nach dreistündiger Sprüharbeit unter Verwendung von Schutzanzug, Mundschutz und Handschuhen hatte jeder Kursteilnehmer sein ganz persönliches Bild: Farbenfroh, formenreich mit Namen oder Wörtern versehen, übereinander gekritzelt und irgendwie erscheint auch bei dem einen oder anderen Jugendlichen aus verschiedenen teils verschwommenen Einzelteilen eine farbenfrohe und formenreiche Botschaft. Jannis ist Fußballer, hat sich in seinem weißen Schutzanzug „ausgetobt“ und sein ganz persönliches Bild, spiegelt dieses wieder: „BVB und Man.City“ liest der Betrachter. Fabio ist elf Jahre und spielt mit großen Buchstaben. Seine Botschaft: „Mein erstes Graffiti“. Marie gibt mit ihrem Bild einen Blick in ihre Seele: „Eine Welt, in der es brennt“, lautet ihre Botschaft. Jedes Leinwandbild spricht für sich. Alle zusammen Ausdruck, dass diese Art von Graffiti mit Vandalismus nichts zu tun hat. Allen hat es viel Spaß gemacht. Einige Workshopteilnehmer haben sich erstmals in diese Kunstszene gewagt und waren überglücklich, als sie ihr ganz persönliches Leinwandbild fertiggestellt hatten.