Landwirte machen Ärger Luft

Am heutigen Dienstag gehen Deutschlands Landwirte wieder auf die Straße: Mit viel PS, großen Reifen und mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch wollen sie auf sich und ihre Anliegen aufmerksam machen. Denn: Sie fürchten um ihre Existenz. Dieses Mal führt die Sternfahrt nach Berlin.

Bereits am gestrigen Montag wurden auf dem Hof Wickensack und bei Beerenobst Kraege Schlepper auf Anhänger verfrachtet, um sie schneller zum Startpunkt Fredersdorf bei Bad Belzig fahren zu können.

Mittendrin bei der Aktion ist auch der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes Telgte-Westbevern, Martin Wickensack. Er und Georg Wickensack, Berufskollege aus Ostbevern, verladen ihre Schlepper und lassen sie auf einem Tieflader bis zum landwirtschaftlichen Betrieb von Ansgar Stockhoff nach Fredersdorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark) fahren, etwa 90 Kilometer von Berlin entfernt.

Mit einem Kleinbus sind die Demoteilnehmer aus Telgte, Westbevern und Ostbevern wiederum in der vergangenen Nacht aufgebrochen. Am heutigen Dienstag werden sie mit ihren Schleppern über Bundes-, Landes- und Kreisstraßen fahren. Alleine von Fredersdorf aus steuern rund 500 Ackerfahrzeuge mit Fahrern und Beifahrern auf die Bundeshauptstadt zu. „Die Organisatoren erwarten rund 10 000 Schlepper und zusätzlich viele Tausend Fußdemonstranten, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Pkw oder Kleinbussen nach Berlin kommen“, sagt Georg Wickensack. Dabei sind auch etliche Landwirte aus der Region.

Berlin erwartet nach Angaben der Verantwortlichen die größte Bauerndemonstration, die Deutschland je erlebt hat. „Da bin ich mir ganz sicher,“ sagt auch Martin Wickensack. Denn die Landbevölkerung hat den gesamten Berufsstand aus allen 16 Bundesländern über Whats­App und andere digitale Kanäle aufgerufen, direkt ins Regierungsviertel zu fahren und dort ein klares Signal auszusenden, das Martin Wickensack so zusammenfasst: „Die Landwirte sind sauer und verzweifelt wegen des Versagens der Landwirtschaftspolitik auf Bundesebene. Wir müssen nach Berlin fahren, um die Bevölkerung aufzurütteln. Es geht um die Zukunft der Landwirtschaft. Vieles von dem, was zum Thema Klimaschutz zur Landwirtschaft gesagt wird, ist falsch. Unser Ziel heute ist es, ein Mitspracherecht beim Agrarpaket zu erhalten. Wenn die Politiker nicht zu uns kommen, müssen wir zu ihnen fahren. Dass wir uns in so kurzer Zeit zum zweiten Male mit unseren Schleppern in Bewegung setzen, macht deutlich, wie überlebenswichtig dieses Thema für uns ist: Es ist drei Minuten nach zwölf Uhr“, ist der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes überzeugt. Und dann klettert er wieder auf den Trecker, um ihn auf den Tieflader zu fahren.