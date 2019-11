Spannende Geschichten vorgelesen

Der Förderverein „Boscolino“ der Don-Bosco-Schule konnte in Kooperation mit Walburga Westbrock von der Buchhandlung LesArt bei der Lesenacht wieder viele neue und spannende Kinderbücher vorstellen. Während den Kindern aus aktuellen Kinderbüchern vorgelesen wurde, konnten die Eltern in gemütlicher Atmosphäre zusammensitzen oder sich vom Team der Buchhandlung beraten lassen. An diesem Abend wurden auch Spenden für das Projekt „Schulhund“ gesammelt, um die kostspielige Ausbildung von „Nala“ zu unterstützen.