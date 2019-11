„Einstieg in soziale Gerechtigkeit“

„Der Haushaltsentwurf zeigt für 2020 schon in die richtige Richtung. Der Ansatz für Investitionen für wichtige Projekte für die Infrastruktur in unserer Stadt ist auf einem Höchststand. Das ist sehr begrüßenswert und wird von uns voll mitgetragen“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Klaus Resnischek nach den internen Haushaltsplanberatungen seiner Fraktion.

Trotzdem gebe es einige Verbesserungspotenziale, gerade im Schul- und Kitabereich sowie in der OGS und bei der Bis-Mittag-Betreuung. „Im Februar soll die neue Satzung für die OGS und Bis-Mittag-Betreuung verabschiedet werden, wobei endlich auch ein Einstieg in die soziale Gerechtigkeit erfolgen muss. Wir haben beantragt, dass die unterste Einkommensgruppe für finanzschwache Familien und Hartz IV-Empfänger auf null Euro gesetzt wird und es zudem auch eine Geschwisterermäßigung geben soll“, sagt er unter anderem.

Ein weiteres Thema für seine Fraktion war die Raumsituation an den Grundschulen. Die Stadt Münster habe ein Muster-Raumplan für ihre Schulen entwickelt. Nach diesen Berechnungen haben die Telgter Einrichtungen im Schnitt rund 30 Prozent weniger Fläche. Deshalb beantragt die SPD , einen Ansatz von 200 000 Euro im Haushalt einzustellen für kurzfristige Bedarfe bei ansteigenden Schülerzahlen, die durch mobile Raumsysteme abgedeckt werden sollen.

Auch ein weiteres Problem haben die Sozialdemokraten ausgemacht: Die Stadtverwaltung sehe in den nächsten fünf Jahren bei den Grundschulen immer eine Eingangsklasse weniger pro Jahr vor, als die kommunale Klassenrichtzahl vorgebe, so Resnischek. „Größere Klassen gehen natürlich zu Lasten der Bildungsqualität. Um diesen Mangel zu beheben, haben wir hierfür 120 000 Euro beantragt. Um mehr Sitzgelegenheiten für Aufenthaltszwecke in den Pausen für die Sekundarschule zu beschaffen, will die SPD zudem 30 000 Euro bereitstellen. Um die Mehrausgaben finanzieren zu können, beantragt die SPD, den Ansatz für das Gewerbesteueraufkommen um eine Million Euro zu erhöhen.