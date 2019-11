Rund 230 000 Euro „schlummern“ aktuell im Stadtsäckel, die die Verwaltung eingenommen hat, weil bei Bauvorhaben Stellplätze abgelöst wurden.

Was soll mit dem Geld zweckgebunden geschehen, und wie kann vor allem in der Altstadt der Spagat zwischen der Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum und der Schaffung von ebenfalls dringend benötigten Stellplätzen bei Bauvorhaben gelöst werden?

Diese und weitere Fragen soll die Stadtverwaltung in den nächsten Wochen klären. Denn der Hauptausschuss hat bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, die Fachleute zu beauftragen, die rund 30 Jahre alte Satzung, in der unter anderem die Höhe der Stellplatzablösezahlungen festgelegt ist, zu überarbeiten. Zudem soll zeitgleich ein Konzept entwickelt werden, wie die eingenommenen Beträge zweckgebunden verwandt werden können. Den entsprechenden Anstoß dafür hatte die CDU-Fraktion gegeben.

In ihrem Antrag fordern die Christdemokraten auch, die festgesetzten Ablösebeträge zu überprüfen. Die in der drei Jahrzehnte alten Satzung zugrunde gelegten Beträge entsprechen nach Meinung der CDU längst nicht mehr den wirklichen Beträgen. Im Innenstadtbereich sind nach Angaben der Verwaltung derzeit 3275 Euro für einen angelösten Stellplatz zu bezahlen.

Dass sich beim Thema Parkplätze in der Innenstadt ein wenig tut, das kündigte Bürgermeister Wolfgang Pieper an. Die Fläche zwischen Ritter- und Grabenstraße soll im kommenden Jahr vom Zuschnitt her verändert werden. Dadurch und durch einen geringen Wegfall von Sträuchern will die Verwaltung drei bis vier zusätzliche Stellplätze generieren und zugleich für etwas mehr Ordnung an dieser Stelle sorgen.