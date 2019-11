Für guten Zweck und auch noch schön

„Es ist ja für den guten Zweck. Und man verschönert mit dem Kauf auch noch sein Haus“, sagte Heiner Ludger , als er mit einem Adventskranz in der Hand zur Kasse kam. Luise Wellenkötter lobte die Vielfalt der angefertigten Sachen: „Sie sind zeitgemäß, gehen über die Advents- und Weihnachtszeit hinaus und erfreuen jeden.“

Worte, die Britta Fröhlich, Sprecherin der kfd Westbevern, die Mitglieder des Leitungsteams aber auch die vielen Helfer, die mit ihren Ideen und Anfertigungen des Adventsbasar bereicherten, gerne vernahmen. „Alle haben sich in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten toll eingesetzt und so viel eingebracht, dass wir auch dieses Mal volle Tischreihen präsentieren können“, stellten Britta Fröhlich und Rita Bonkhoff heraus. Die Vielfalt der Handarbeiten, Westfälischen Wurstspezialitäten, Steinofenbrote, Plätzchen, Marmeladen und Liköre, die 40 hausgemachten Kuchen, herzhafte Schnittchen, kräftige Suppen und leckere Desserts fielen den zahlreichen Besuchern gleich ins Auge.

„Einige Dinge fanden regelrecht reißenden Absatz“, freuten sich Britta Fröhlich und Ursula Greshake , die die Kassengeschäfte erledigte. „Die Unterstützung ist ungebrochen. Gleiches gilt für die Spendenbereitschaft der Bevölkerung“, hob Ursula Greshake hervor.

„Wir sind gut zufrieden. Die meisten der gefertigten Sachen sowie das Gebackene und Eingekochte sind beim Adventsbasar am Sonntag weggegangen“, zog Britta Fröhlich ein positives Fazit. Acht Adventskränze seien aber noch zu einem günstigen Preis zu erwerben. Diese sind bei Schreibwaren Gudrun Nosthoff erhältlich. Kleine Mengen an Dekoartikel aus dem Basar sowie Marmeladen und Eingemachtes werden am Stand der kfd beim Vadruper Weihnachtsmarkt am 8. Dezember auf dem Brinker Platz angeboten. Gleiches gilt für Wurstwaren.

Seit 1971 führt die Frauengemeinschaft einen Adventsbasar mit viel Erfolg durch. Der Erlös der Aktion der kfd Westbevern kommt dem Hilfswerk Schwester Petra – Freunde der Dienerinnen der Armen – Pattuvam in Indien“ zugute.