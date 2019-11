Resolution gegen B 51-Ausbau

Die medizinische Grundversorgung im ländlichen Raum, die Kostenbeteiligung der Bürger an der Straßenerneuerung in der Kolpingsiedlung, die steigenden Flüchtlingskosten und schließlich der geplante vierspurige Ausbau der B 51 waren Themen des Gesprächs des CDU-Landtagsabgeordneten Daniel Hagemeier mit Wolfgang Pieper . In dieser Unterredung, an der auch Karl-Heinz Greiwe teilnahm, gab es nicht immer nur Übereinstimmung zwischen Land und Stadt.

Wolfgang Pieper sieht bei der ärztlichen Versorgung in der ländlichen Region ein Bündel an Möglichkeiten, wie Telgte und Westbevern für junge Mediziner attraktiv werden können. Mit Unterstützung der Politik und des Landes wolle man das Thema aufarbeiten. Daniel Hagemeier machte deutlich, dass die ärztliche Versorgung für die Landesregierung ein wichtiges Thema sei.

Dabei nannte er erste Maßnahmen: So werden mit Einführung der Landarztquote zum Wintersemester 2019/2020 erstmals 170 Studienplätze an Bewerber vergeben, die sich vertraglich verpflichten, zehn Jahre in einer unterversorgten Region tätig zu sein.

Die Kostenverteilung bei der Straßenerneuerung des Bernsmeyerweges, Hör­strupweges und des Kolpingweges sprach Bürgermeister Pieper an. Dis Stadt habe zur Kenntnis genommen, dass das Land das Kommunalabgabengesetz (KAG) nicht vollständig außer Kraft gesetzt habe. „Das Land hat durch den Gesetzentwurf deutlich gemacht, dass es mit einem Fonds, durch den Spitzen abgefedert werden sollen, helfen will.“ Auch sollen, so Wolfgang Pieper, unzumutbare Härten vermieden werden, indem man Kappungsgrenzen festlege: Dazu gehören die Höhe des Anliegerbeitrages, der Zinssatz bei Stundung und auch die Zahlungsziele, die mit der Stadt vereinbart werden können. Das sei der richtige Weg, die Anleger in angemessener Weise an den Kosten zu beteiligen. Bürgermeister Pieper äußerte sich skeptisch, dass das Finanzierungsvolumen ausreichen werde, um die kommunale Infrastruktur instand zu setzen. Pieper ist zuversichtlich, mit den Anliegern jetzt einen vernünftigen Weg gehen zu können.

Bei der Finanzierung, der Versorgung und Unterbringung zur Integration Geflüchteter ging es um die Kostenübernahme durch das Land. Erfreut zeigte sich Pieper, dass die Migrationspauschale aus Bundesmitteln für 2019 und 2020 in voller Höhe über das Land NRW an die Stadt weitergeleitet werde. Das war früher (2015 bis 2017) nicht so. Er kritisierte jedoch den stufenweisen Abbau der Migrationspauschale ab 2021.

Ein weiteres Thema war der geplante vierspurige Ausbau der B 51 nach Telgte. „Wir haben inzwischen eine Situation, in der sich alle vier Rathausparteien positioniert haben, dass sie den vierspurigen Ausbau auf dem Stadtgebiet Telgtes nicht mittragen wollen.“ Pieper kündigte in Kürze eine Ratsresolution dazu an. Gegenüber Hagemeier wies Pieper auf den massiven Einschnitt in die Natur mit dem Verlust von landwirtschaftlicher Fläche hin.

Daniel Hagemeier hat eine andere Sichtweise. Er sei davon überzeugt, dass B 51 und B 64 erneuert und erweitert werden müssten. Wenn es um die Betrachtung einzelner Teilstücke gehe, müsse die Politik allerdings offen sein und die Wünsche der Bürger berücksichtigen.