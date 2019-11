Bedürftigen Gutes tun

Gutes tun für ihre Mitbürger, das hat sich die Volleyballabteilung des SV Ems Westbevern vorgenommen. Daher führt sie seit 2015 eine Päckchenaktion für den „Telgter Teiler“ durch. Ein Projekt, das gut ankommt, das nicht nur von den Volleyballern, sondern auch von deren Eltern, Freuden und Bekannten mitgetragen wird.

„Wir würden uns freuen, wenn sich wieder möglichst viele an dieser Aktion beteiligen, damit wir den ,Telgter Teiler’ unterstützen können“, unterstrichen Beate Laubrock, Marina Flechtker und Olaf Gartenschläger aus dem Volleyballbereich des SV Ems.

Das Jugendteam mit Pascal Gartenschläger und Kristina Thapa ist für die Abwicklung zuständig. „Der ,Telgter Teiler’ ist bestrebt, den Mitbürgern, die auf Hilfe angewiesen sind, mit einem Weihnachtspäckchen eine Freude zu machen. Daher möchten wir alle Mitglieder des SV Ems Westbevern bitten, mit uns auch in diesem Jahr das Projekt zu unterstützen und möglichst viele Päckchen zu packen“, appelliert das Jugendteam.

In dem Päckchen sollten haltbare Lebensmittel, Kaffee, Tee oder Schokolade, aber auch Marmelade, Konserven oder Fleischwaren, wenn diese bis mindestes bis Neujahr haltbar sind, sowie eventuell ein kleines Spielzeug für Kinder enthalten sein. Alkohol, Tabak oder Geld sollten sich nicht darin befinden. Das Päckchen sollte nach Möglichkeit in Weihnachtspapier eingepackt werden. Ein Inhaltszettel sollte angeheftet sein, damit die Helfer des „Telgter Teilers“ die Päckchen an die passenden Empfänger abgeben können. Besonders wichtig ist dies, wenn Fleisch- oder gelatinehaltige Waren eingepackt wurden. Das Päckchen sollte einen Wert von 20 Euro nicht überschreiten.

Gesammelt werden die Päckchen während der Weihnachtsfeier am Freitag, 13. Dezember, in der Sporthalle im Dorf. Weitere Abgabestellen sind bei Marina Leve, Up de Hoofe 7, im Alten Gasthof Seiling und bei Pascal Gartenschläger – nach Terminabsprache unter ✆ 0 15 75/ 27 53 667 – in Telgte.