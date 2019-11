Ein zwölf Meter hoher Weihnachtsbaum schmückt seit Dienstag den Marktplatz. Gestern brachten Hubert Hülsmann (l.) und Alfons Niemann nagelneue Lichterketten mit 450 LED-Birnen à drei Watt an der Nordmanntanne an, die eine Bürgerin von der Mozartstraße gespendet hat. Gleichzeitig hängten die Bauhofmitarbeiter, die das Schmücken des Weihnachtsbaumes seit 26 Jahren übernehmen, rund 100 Kugeln für den Heimatverein in luftiger Höhe auf. Am Donnerstag werden die Lichterketten an der großen Eiche neben der Volksbank aufgehängt.