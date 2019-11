Die Arbeiten an der neuen Fischtreppe im Dümmert-Park unterhalb des Wehres am Emstor kommen nicht so schnell voran wie eigentlich geplant. Grund für die Verzögerung ist aber nicht, wie es gerüchteweise hieß, eine unterspülte Plattform. Maßgeblich ist schlicht und ergreifend der hohe Wasserpegel nach den Regenfällen der vergangenen Wochen Schuld. „Der Wasserstand lag bei 1,50 Meter. Deshalb konnte seit dem 18. November nicht mehr gearbeitet werden“, erklärte Andreas Winnemöller von der Pressestelle der Bezirkregierung in Münster. Jetzt liege der Pegel wieder bei einem Meter, deshalb könne es nun auch weitergehen.

Eigentlich hatte die Bezirkregierung gehofft, die zwischen 500 000 und 600 000 Euro teure Maßnahme Ende 2019 abschließen zu können. Dieser Zeitplan ist aber nicht zu halten. „Es hat Verzögerungen beim Einrammen der Spundwände gegeben“, so Winnemöller. Zu viel Bauschutt habe beseitigt werden müssen. „Aktuell wird die Fertigstellung für die sechste Kalenderwoche 2020 angepeilt. Also Mitte Februar.“ Das sei aber auch nur bei optimalen Bedingungen zu schaffen.

Die Erneuerung der Fischaufstiegshilfe war notwendig geworden, weil die beim Bau 1999 verwendeten Drahtschotterkörbe (Gabionen) stark zersetzt und als Böschungsbefestigung und Begrenzung der einzelnen Becken nur noch eingeschränkt funktionstüchtig waren. Außerdem sind zusätzliche Becken notwendig, um die Stufen der Fischtreppe zu verkleinern. Nun wird die Aufstiegshilfe nach neuesten Erkenntnissen über die Fischwanderung gestaltet.