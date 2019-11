In das Thema kommt Bewegung

Der computeranimierte Überflug über die komplett umgestaltete Ortsdurchfahrt Westbevern-Dorf am Ende des Vortrages von Markus Neuhaus , der Student stellte im Planungsausschuss seine Masterarbeit vor, die sich genau mit diesem Thema befasst hatte, war beeindruckend. Die neuralgische Stelle an der Kreuzung Grevener-/Lengericher Straße war einem Kreisverkehr gewichen. Radfahrer hatten einen sogenannten Angebotsstreifen auf der (verbreiterten) Fahrbahn zur Verfügung. Der Verkehr wurde an mehreren Stellen durch verschiedene optische und bauliche Maßnahmen gebremst. Und an der Einmündung zur Kirche war ein kleiner Platz mit Aufenthaltsqualität entstanden – zumindest in der Theorie.

Ähnlich wie die Ideen, die Verkehrsplaner Rolf Suhre von der Firma nts direkt anschließend für den Kreuzungspunkt Grevener-/Lengericher Straße vorstellte. Denn der Experte war nach einem Gespräch mit allen verantwortlichen Behörden und auf Anregung des Krink vor knapp einem Jahr gebeten worden, eine Vorplanung verschiedener Möglichkeit zur Lösung des Kreuzungsknotens zu erstellen.

Fakt ist nach beiden Präsentationen: Die Stadtverwaltung wird nun mit dem Rückenwind der Politik das Gespräch mit Straßen.NRW suchen und Realisierungsmöglichkeiten erforschen. Denn die Behörde hatte nach Angaben von Bürgermeister Wolfgang Pieper unter der Voraussetzung, dass es am Ende des Suchverfahrens einen politischen Konsens für eine Lösung gibt, zugesagt, die Umgestaltung der innerdörflichen Kreuzung in ein Maßnahmenprogramm aufzunehmen. Allerdings dämpfte Pieper direkt die Hoffnungen auf eine schnelle Realisierung. Nach derzeitigem Stand sei mit einer Zeit von acht bis zwölf Jahren zu rechnen.

In einem nicht unwesentlichen Detail unterschieden sich übrigens die Planungen des examinierten Studenten und des Verkehrsexperten. Denn in der Masterarbeit wurde ein sogenannter Mini-Kreisel an der neuralgischen Kreuzung dadurch ermöglicht, dass zwei Häuser westlich der Straße, in Richtung Bever, gedanklich abgerissen wurden. Rolf Suhre wiederum betonte in seinen Ausführungen, dass das Fachwerkhaus südwestlich des Kreuzungsbereiches und Teile des gegenüberliegenden Gebäudes weichen müssten, um eine Realisierung „seines Kreisels“ zu ermöglichen.

In diesem Zusammenhang ließ der Bürgermeister durchblicken, dass in einem ersten Gespräch der Besitzer des Fachwerkhauses einen Verkauf nicht ausgeschlossen habe. Pieper sah das Gebäude aber als ortsbildprägend an, insofern müsse man sich Gedanken darüber machen, ob man das Fachwerkhaus unter Umständen erhalten und bei einer Umsetzung des Kreuzungsausbaus nicht in der Nähe wieder aufstellen wolle.

Derzeit übrigens sieht Straßen.NRW nach Angaben von Rolf Suhre zwei Ideen für eine Lösung des Kreuzungsproblems als nicht zielführend an. Das sei zum einen ein Kreisel, zum anderen eine Ampellösung, bei der sämtliche Fahrtrichtungen separat geschaltet würden. Daher favorisierte der Experte in seinen Ausführungen eine Aufweitung des Kreuzungsbereiches. Dazu müsste ebenfalls zumindest die frühere Gaststätte „Bi Schwatten“ (Fachwerkhaus) abgerissen werden, um eine größere Fahrbahnbreite und Einsehbarkeit der Kreuzung zu ermöglichen.

Günter Dange, Vorstandsmitglied des Krink, betonte in der anschließenden Bürgerfragestunde, dass sämtliche Möglichkeiten für eine schnelle Realisierung eines sogenannten Angebotsradweges geprüft werden sollten. Denn Maßnahmen für Radfahrer seien dringend notwendig.