In diesem Jahr möchte die Big-Band der Musikschule der Stadt Telgte auf ihre – vielleicht etwas andere – Art musikalisch auf das Fest einstimmen.

Das Publikum darf sich auf ein heiteres swingendes, stimmungsvolles Weihnachtsprogramm freuen. Auf dem musikalischen Wunschzettel stehen bekannte Lieder wie „Joseph, lieber Joseph, mein“, „Winter Wonderland“, „No ,L’ in Swing“, „Santa’s in Town“, „White Christmas“ und „Let it Snow“.

Alle, die sich in der Adventszeit allmählich in Weihnachtsstimmung bringen möchten, sind am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr zu dem Konzert in der Petruskirche willkommen. Der Eintritt ist frei.