Wer am Dienstagabend ins „Mittendrin“ wollte, hatte einige Mühe, einen freien Platz zu ergattern. Denn der Abiturjahrgang des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums hatte zu einer Veranstaltung eingeladen, und gut 120 Gäste waren gekommen, um sich eine schwarz-bunte Lesung anzuhören. Der Telgter Autor Christian Nachtigäller las aus seinem Buch „Weihnachts-Wahn“ und hatte noch weitere Geschichten im Gepäck, um alle Anwesenden in die richtige Weihnachtsstimmung zu bringen.

Er selber wisse nie, wann die Vorweihnachtszeit losgehe, berichtete Nachtigäller, und orientiert sich seit einiger Zeit an dem Lied „Last Christmas“ der Gruppe „Wham“. „Wenn dieses Lied gespielt wird, ist das der Startschuss für die sechste Jahreszeit“, sagte er.

In den folgenden Alltags-Geschichten ging es mal makaber, mal albern und manchmal böse zu, aber immer humorvoll und mit einem Augenzwinkern.

Ein Beispiel: Ein Restaurantbesuch kann schnell zu einem Desaster werden, wenn einem die eigene Freundin alles wegisst und man selber für den Klomann gehalten wird. Da kann man schon mal ein Angebot machen, das niemand ablehnen kann.

Auch der beschriebene Einkauf im Supermarkt hatte viele ungeahnte Wendungen. Und wenn nicht alles zu bekommen ist, was auf der Einkaufsliste steht, muss eben improvisiert werden. Aus einem Truthahn wird eine Ente, aus Küchenutensilien wird Baumschmuck und wenn der Weihnachtsbraten abhanden kommt, muss man auch schon mal um den Hund der Nachbarin fürchten.

In lakonischem Ton erzählte Nachtigäller von dem merkwürdigen Verhalten seiner Mitmenschen zu dieser Vorweihnachtszeit und er versicherte, dass all diese Erlebnisse auch tatsächlich so passiert seien. Wie auch die Gedichte, die zunächst leicht und harmlos schienen. Der Förster schlug sich eine Axt ins Bein, die Großmutter verteilt vergiftete Plätzchen – und der Weihnachtsmarktbesuch endet im totalen Chaos.

„Obwohl Nachtigäller einen etwas anderen Blick auf das kommende Fest hat, ist es ihm doch gelungen die Zuhörer zu begeistern und auf Weihnachten einzustimmen“, waren sich die Organisatoren am Ende einig.