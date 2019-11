Die neuen Planungen für die Kindertageseinrichtung an der Robert-Schumann-Straße überzeugten. Nach der dritten Anliegerversammlung in diesem Jahr, die am Mittwochabend im großen Sitzungssaal des Rathauses stattfand, sind die Anlieger weitgehend zufrieden. Und das ist darin begründet, dass ihre Bedenken und Anregungen in den neuen Überlegungen verwirklicht wurden. So gibt es jetzt unter anderem mehr Parkflächen an der Einrichtung und die An- und Abfahrtssituation, die bislang von durchaus kritisch gesehen wurde, ist mittlerweile gelöst.

Anne Reher (Fachbereich Bauen), Thomas Riddermann (Ordnungsamtsleiter), Tanja Schnur (Fachbereichsleiterin Kindergärten und Schulen) und Gabriele Duhme , Fachbereichsleiterin des künftigen Kindergartenträgers AWO , stellten den überarbeiteten Bebauungsplan vor.

Die vielen noch im September geäußerten Bedenken konnten Stadt und Träger damit nach Meinung der Anwesenden entkräften. Thomas Riddermann machte deutlich, dass auf dem Kindergartengelände ausreichend Parkflächen sowie eine Wendemöglichkeit geschaffen werden. Bürgermeister Wolfgang Pieper versprach: „Wenn es dennoch einmal Probleme gibt, werden wir nachsteuern.“

Ein Thema war auch der Lärm, der von der Bahnlinie ausgehe. Dazu äußerte sich Bürgermeister Wolfgang Pieper. Er erwarte, dass bis zum Jahresende 2020 der neue, gesicherte Bahnübergang mit Ampelanlage und Schranken in Höhe der Firma Kraege realisiert und die Kreisstraße rund um das Wohngebiet Telgte Südost an die Warendorfer Straße angebunden sei. Dann sei das Pfeifen durch die Bahn unmittelbar in Höhe des zukünftigen Kindergartens vorbei, so der Erste Bürger. Zudem soll der Bau einer zwei Meter hohen Lärmschutzwand auf dem Grundstück entlang der Bahnlinie für weitere Ruhe sorgen.

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) als Träger wird mit Beginn des Kindergartenjahres 2020/21 an den Start gehen. In der künftigen Drei-Gruppen-Einrichtung werden 55 Kinder, davon 16 im U 3-Bereich, von bis zu zehn Erzieherinnen betreut. „Es sind bereits viele Kinder angemeldet worden. Und so wie es aussieht, kommen viele aus der Nachbarschaft“, sagte Gabriele Duhme von der AWO. Die Fachbereichsleiterin ist zuversichtlich, dass die vorgestellten Parkflächen den Bedarf decken werden. Außerdem ist sie davon überzeugt, dass viele Eltern ihre Kinder zu Fuß oder mit dem Rad zum Kindergarten bringen würden.

Der Rat muss nun am 12. Dezember bei seiner letzten Sitzung in diesem Jahr abschließend über das Thema beraten und den zugrundeliegenden Bebauungsplan beschließen.