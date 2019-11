Nikolaus und Knecht Ruprecht kommen am Donnerstag, 5. Dezember, wieder über die Ems nach Telgte. Eine halbe Stunde später als sonst, um genau 18 Uhr, wird der Heilige Mann mit einem Paddelboot des TV Friesen am Rathaus ankommen. Ein Kinderchor unter der Leitung von Michael Schmitt wird ihn dort musikalisch begrüßen. Die Moderation sowohl am Rathaus als auch anschließend auf dem Kirchplatz wird Melanie Westhues übernehmen. Am Rathaus wird der Nikolaus vom stellvertretenden Bürgermeister Karl-Heinz Greiwe empfangen. Anschließend führt der Umzug aller Beteiligten durch die Altstadt bis zum Außenaltar der Clemenskirche, wo ein Vertreter der Pfarrgemeinde den Bischof willkommen heißen wird. Danach gibt es in der Kirche für jedes Kind eine Tüte mit Süßigkeiten. Die Aktion wird von der Nikolausgesellschaft der Kirchengemeinde St. Marien organisiert. Zahlreiche Ehrenamtliche sowie Telgter Hilfsorganisationen kümmern sich um den reibungslosen Ablauf der Großveranstaltung. Die Finanzierung der rund 1000 Tüten, die ehrenamtliche Helfer um Anne Westhues bereits am Mittwoch packen, wird durch zahlreiche Telgter Geschäftsleute und Unternehmen sichergestellt.