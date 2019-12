Die kfd St. Clemens hat sich mit einem gemütlichen und besinnlichen Nachmittag bei allen Mitarbeiterinnen bedankt. Bei Kaffee und Kuchen wurde der Advent eingeleitet. Besonders wurde noch einmal das ehrenamtliche Engagement der Mitarbeiterinnen betont, die oft über Jahre hinweg für die kfd tätig sind. Ganz besonderer Dank galt dabei Gerda Möllers und Margret Unnewehr für 30 Jahre Mitarbeiterinnentätigkeit,

Mathilde Kosmann und Thea Kerhoff für 35 Jahre und Johanna Wibbelt für 50 Jahre Ehrenamt in der kfd. Was wäre die kfd ohne solche Frauen? Ganz einfach: Es gäbe die kfd nicht mehr, heißt es in dem Bericht der Gemeinschaft. Groß war die Freude, dass das neue Jahresprogramm für 2020 an diesem Tag vorgestellt

werden konnte. Alle Mitglieder bekommen es wie gewohnt zugestellt. Alle interessierten Frauen können es im Pfarrbüro abholen und/oder einsehen. Es verspricht wieder tolle Angebote und Termine. Die kfd freut sich auf das kommende Jahr und hofft, dass die Nachfrage zu den Angeboten wieder so groß sein wird wie in diesem Jahr. Neben den schon etablierten Veranstaltungen, gibt es natürlich auch wieder Neues. Wer jetzt Lust bekommen hat, an einem schönen Event teilzunehmen: Am kommenden Mittwoch, 4. Dezember, wird eine Busfahrt zum Weihnachtsmarkt nach Bad Salzuflen angeboten. Kurzentschlossene können sich dafür noch bei Andrea Telaar unter ✆ 49 44 anmelden.