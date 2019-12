Ein Team von fleißigen Helfern um Anne Westhues hat am Mittwoch ganze Arbeit geleistet, damit der Nikolaus am Donnerstagabend knapp 1000 Tüten an die Telgter Kinder verteilen kann. Für die Nikolausgesellschaft der Kirchengemeinde packten die Ehrenamtlichen zahlreiche Süßigkeiten in die Beutel. Nikolaus und Knecht Ruprecht kommen am heutigen Donnerstag um 18 Uhr mit dem Boot am Rathaus an. Von dort aus geht es in einem Umzug durch die Stadt zur Kirche, wo anschließend die Tüten verteilt werden.