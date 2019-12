Einsatzkräfte der Polizeiwache Warendorf kontrollierten am Mittwochmorgen um 9.15 Uhr einen 38-jährigen Autofahrer am Nachtigallengrund. Bei der Überprüfung stellten die Beamten laut Polizeibericht fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der 38-Jährige unter Drogeneinwirkung stand. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und untersagten ihm die Weiterfahrt.