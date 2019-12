Die Gelegenheit, sich vorzeitig einen Braten für die Festtage zu sichern, nahmen Jugendliche und Erwachsene in großer Zahl beim traditionellen Weihnachtsbratenschießen des Schützenvereins Westbevern-Vadrup wahr.

In allen Klassen war eine konstante Teilnehmerzahl zu verzeichnen. Sehr zur Freude des Organisationsteams, das diesmal die ehemaligen Akteurinnen der Damenmannschaft der Schießriege Vadrup bildeten. Doch nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität konnte sich sehen lassen. Teils sehr knappe Ergebnisse waren die Folge.

Da Ingolf Bonkhoff und Hans Schulte ein Schwein gestiftet hatten, kamen alle in den Genuss eines Bratens. Ausgeschossen wurde auch eine Gans und eine Ente. An den drei Tagen herrschte reger Betrieb auf dem Schießstand in der ehemaligen Vadruper Grundschule.

Die Ergebnisse: Herrenklasse bis 40 Jahre: Michael Gausepohl vor Markus Gausepohl und André Hollmann; Herrenklasse 40 bis 60 Jahren: Udo Haberecht vor Peter Rottwinkel und Christian Ahlbrandt; Herrenklasse über 60 Jahren: Hans Schulte vor Heinz Tietze und Bernhard Hobeling; Damen: Anni Hülsmann vor Bianca Ahlbrandt und Valeska Stegemann; Jugend: Marco Pelster vor Amelie Westbrink und Jonas Ahlbrandt; Sportschützen: Alfons Pelster vor Oliver Niese und Maria Markfort. Amelie Westbrink sicherte sich die Gans, Rita Bonkhoff wiederum die Ente.