Intensiv geprobt wird derzeit beim Frauenchor der kfd Westbevern mit Blick auf das Benefizkonzert „ Weihnachten für alle“ in der Pfarrkirche am 22. Dezember. Unter der Regie ihrer Chorleiterin Susanne Schellong werden die Sängerinnen einige Melodien – auch neu einstudierte – zum Besten geben. Alle freuen sich auf das Mitwirken für die gute Sache. Eine Generalprobe für das Konzert ist für den 19. Dezember angesetzt.

Gesanglich untermalen wird der Frauenchor bereits am 11. Dezember die Adventsfeier der Seniorengemeinschaft im Pfarrheim. Am 19. Dezember steht die Weihnachtsfeier für die Sängerinnen im Gasthof „Zur Bever“ an. Die Chormitglieder werden die Cafeteria des Vadruper Weihnachtsmarktes am Sonntag, 8. Dezember, ausrichten, die im ehemaligen Landgasthaus am Brinker Platz eingerichtet ist. Über zahlreiche Kuchenspenden und Hilfe in der Cafeteria würden sich die Sängerinnen freuen. Anmeldungen nehmen Monika Carretero, ✆ 86 99, und Margret Meier, ✆ 88 207, entgegen.

Nach dem Auftritt beim Benefizkonzert erfolgt für die Chormitglieder eine Erholungsphase, ehe am 9. Januar die erste Chorprobe im neuen Jahr – 18 Uhr im Pfarrheim – ansteht. Die Generalversammlung wird am 23. Januar im Gasthof „Zur Bever“ abgehalten.

Rund 50 Sängerinnen bilden den Frauenchor der kfd Westbevern. Am Chorgesang Interessierte sind jederzeit willkommen. Sie können bei den Proben, die donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr im Pfarrheim im Dorf stattfinden, gleich mitsingen und dort auch nähere Infos erfahren. Informationen auch bei der Vorsitzenden Margret Meier unter ✆ 88 207.