Das Museum Religio bietet an den nächsten beiden Wochenenden wieder ein volles Programm für Groß und Klein: Am Sonntag, 8. Dezember, und am Sonntag, 15. Dezember, finden jeweils um 15 Uhr öffentliche Führungen durch die Krippenausstellung statt. 120 unterschiedliche Werke sind zu bestaunen. Am zweiten Adventssonntag backt der Förderverein der Don-Bosco-Schule ab 15 Uhr Waffeln für die Museumsbesucher, und der Schulchor singt vor dem Hungertuch weihnachtliche Lieder.

Zum Telgter Dreiklang-Markt am dritten Adventswochenende kommt der Glasbläser wieder ins Museum. Kinder und Erwachsene können unter seiner Anleitung Christbaumkugeln erstellen. Am Freitag und Samstag (13. und 14. Dezember) hat das Museum von 11 bis 20 Uhr geöffnet. An beiden Tagen besteht um 19 Uhr Gelegenheit, an einer Abendführung durch die Krippenausstellung teilzunehmen. Dazu ist eine Anmeldung erwünscht. Am Wochenende unter ✆ 93 120 sonst auch unter museum@telgte.de.

Eine adventliche Lesung findet heute um 18 Uhr im Religio statt. Der Journalist und Autor Karl Hagemann aus Münster verspricht „Geschichten, Briefe, Gedichte und Legenden zur Advents- und Weihnachtszeit.“ Die musikalische Begleitung übernimmt das Duo „La vie en rose“ mit Marietta Schnückel und Gregor Stewing. Der Eintritt kostet sechs Euro. Vorverkauf an der Museumskasse oder telefonisch unter ✆ 93 120.