Weiterhin alle Kraft in den Ort stecken und damit dem Engagement nacheifern, das Heiner Schapmann über viele Jahre als Mitglied des Krink und als Leiter der Krinkrentner eingebracht hat. Das wünschen sich Friederike von Hagen-Baaken, Vorsitzende des Krink, und der Ehrenvorsitzende Franz-Josef Schründer . Sie würdigten bei einer vorweihnachtlichen Versammlung den jüngst Verstorbenen.

Mit der Gewissheit, in den vergangenen zwölf Monaten eine Menge für das Allgemeinwohl geleistet zu haben, gehen die Krinkrentner in das Jahr 2020. Das wurde beim Treffen im Pfarrheim deutlich. Die Reinigung der Wanderwege zusammen mit den Grundschülern, neue Sitzbänke, Ausflüge und vieles mehr: Franz-Josef Schründer zollen allen Anerkennung für ihren Einsatz.

Zum Jahresabschluss konnte Schründer 65 der 124 Mitglieder willkommen heißen. Diesen stellte er schon das neue Jahresprogramm vor, das Ronald Fischer, Josef Sickmann und Erich Göttker zusammengestellt haben. Los geht es am Dienstag, 7. Januar, mit dem monatlichen Treffen im Pfarrheim. Ab 16.30 Uhr wird die Chronik des zweiten Halbjahres 2019 verlesen, und Ronald Fischer gibt den Kassenbericht bekannt.

Für den Samstag, 25. Januar, ist die Winterwanderung des Krink geplant. Los geht es um 13.30 Uhr auf dem Brinker Platz. Am 4. Februar hält Ronald Fischer einen Vortrag.

Zur Mitgliederversammlung des Krink am 17. Februar um 20 Uhr im Gasthof „Zur Bever“ sind alle eingeladen. Ein Vortrag von Bürgermeister Wolfgang Pieper über lokale Themen findet am 3. März im Pfarrheim statt. Am 12. März werden die Wanderwege wieder gemeinsam mit Grundschülern gereinigt. Das Angrillen an der Krinkhütte ist am 5. Mai. Eine Fahrradtour zum Hof Austermann in Neuwarendorf ist am 23. Juni terminiert.

Eine Busfahrt zum Schloss Nordkirchen findet am 4. August statt. Plattdeutsche Dönekes mit Albert Laubrock am 6. Oktober und Lieder mit Elmar Bahr am 3. November sowie das Jahresabschlussessen mit Chronik am 1. Dezember runden das Jahresprogramm ab.

Einen Nachfolger für Heiner Schapmann gibt es aktuell noch nicht.