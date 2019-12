2000 Quadratmeter fehlen

Die Schullandschaft und die Anforderungen an die Schulen haben sich stark verändert – und verändern sich weiter. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, müssen die Raumbedarfe für die einzelnen Grundschulen neu ermittelt werden, um moderne Konzepte der inklusiven ganztägigen Bildung umsetzen zu können.

Dass auch an Telgtes vier Grundschulen Räumlichkeiten fehlen, ist der Politik klar. Deshalb hat man sich daran gemacht, eine pädagogische Raumbedarfsplanung unter der Führung eines Experten zu erstellen. Die gute Nachricht, einen Schulneubau empfahl Raimund Patt vom Entwicklungsbüro Bildung in der gemeinsamen Sitzung von Schul- und Planungsausschuss am Donnerstagabend nicht. Vielmehr ist er der Ansicht, dass die bestehenden Grundschulen an ihren derzeitigen Standorten für die Anforderungen der Zukunft fitgemacht werden können. „Alle Standorte sind so gut, dass man im Bestand weiterarbeiten kann“, berichtete Patt von seinen ersten Untersuchungsergebnissen. Gut sei, dass an den Schulen Flächen zur Verfügung stünden, um unter Umständen anzubauen. Das sah auch Bürgermeister Wolfgang Pieper so: „Die Schulstandorte funktionieren derzeit, stoßen aber jetzt an ihre Grenzen. Es ist sinnvoll die bestehenden Schulen zu ertüchtigen.“

Patt geht davon aus, dass es „eine Bedarfssteigerung im Ganztag“ geben wird. „Wir müssen die Schulen mit dieser Perspektive weiterentwickeln. Die Schule muss ein so attraktiver Ort sein, dass Kinder, die jetzt um 12 Uhr nach Hause gehen, ihre Eltern bedrängen, dass sie im Ganztag bleiben können.“ Denn, so Patt: „Die Grundschulen sind der beste Ort inklusiver ganztägiger Bildung aller Kinder.“

Ermittelt hat der Schulentwicklungsplaner bereits die Raumbedarfe der Telgter Grundschulen. Zugrunde gelegt hat er Leitlinien, wie groß die pädagogisch zu bespielende Fläche an Grundschulen sein sollte: Er geht bei zweizügigen inklusiven Grundschulen von 1700 Quadratmetern aus, bei dreizügigen von 2400 m² und bei vierzügigen von 3100 m². Darin nicht enthalten sind Erschließungs-, Sanitär und Technikflächen sowie Sporthallen. Patt hat für die dreizügige Marienschule einen Mehrbedarf an Funktionsflächen von 900 bis 1100 Quadratmetern, für die zweizügige Don-Bosco-Schule von 500 m² und für die zwei- bis dreizügige Brüder-Grimm-Schule von 500 m² ermittelt. Durch den in Bau befindlichen Anbau sieht der Planer die Westbeverner Christophorus-Schule derzeit gut aufgestellt. Sollte der Ganztag ausgeweitet werden, müsste aber auch wohl dort das Raumprogramm neu überdacht werden. Somit fehlen an den Grundschulen im gesamten Stadtgebieten derzeit 2000 Quadratmeter Fläche.

Im Februar und März soll bei Workshops in den Grundschulen pädagogischen Planungstagen Anforderungsprofile erarbeitet werden. Ergebnis sollen Machbarkeitsstudien sein, die den räumlichen Mehrbedarf und den entsprechenden Aufwand für die Verbesserung des einzelnen Schulstandort analysiert. An diesem Prozess wird gleich auch Planungsbüro beteiligt. Patt erwartet eine erste Dokumentation der Planungsergebnisse noch vor den Osterferien.

Wolfgang Pieper bremste aber gleich die Erwartungen, dass schon bald an den Schulen mit großen Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen begonnen werde. Wenn feststehe, was benötigt werde, müssten erst einmal Kostenschätzungen vorgenommen werden. Dann müsse eine Priorisierung erfolgen. Klar scheint, dass die Ertüchtigung der Schulen Millionen verschlingen wird. „Deshalb müssen wir kleine Häppchen daraus machen“, so Pieper. Und Schulentwickler Patt fügte hinzu: „Am Ende des Prozesses werden qualitativ hochwertige, bestens ausgestattete Standorte stehen.“

Die Ermittlung der Raumbedarfsplanung ist am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium und an der Sekundarschule ebenfalls in Gang gesetzt worden.