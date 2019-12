Auch in 2020 werden auf dem Emshof wieder Ferienmaßnahmen angeboten. Erstmalig gibt es einen einheitlichen Anmeldezeitraum für die Oster- und die Sommerferienzeit ab heute. In beiden Osterferienwochen finden jeweils viertägige Freizeiten ohne Übernachtung für Kinder von sechs bis 13 Jahren statt. Die Sommerferien starten mit einer fünftägigen Übernachtungsfreizeit für Kinder von neun bis 14 Jahren. Geschlafen wird dabei in Zelten oder im Heu. In der vierten und fünften Ferienwoche können Kinder zwischen sechs und 13 Jahren an ganztägigen Freizeiten ohne Übernachtung teilnehmen. Wie immer erwarten die Teilnehmer auf dem Emshof mit seinen Tieren, Pflanzen und Menschen spannende Erlebnisse in altersgemischten Gruppen, so die Organisatoren. Dabei orientieren sich die Angebote am Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung mit einem ganzheitlichen Ansatz. Weitere Informationen zu den Freizeiten unter www.emshof.de.