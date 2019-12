Für reichlich Gesprächsstoff beim Vadruper Weihnachtsmarkt war gesorgt: Denn einer der schweren Poller, die die Stadtverwaltung als Abgrenzung vom Gehweg zur Landesstraße in Westbevern-Dorf hatte aufstellen lassen, lag zu dieser Zeit bereits wieder am Boden. Denn statt eines Fundamentes sind die schweren Stahlpinne „nur“ mit Dübeln in den Gehwegplatten verankert.

Holger Rüschenschulte, er hatte sich die Befestigungstechnik bereits näher angeschaut, schüttelte nur noch den Kopf. „Eigentlich sollen diese Poller doch Fußgänger vor unachtsam abbiegenden Lkw schützen, doch das kann mit vier Dübeln in einer Gehwegplatte nicht erreicht werden“, kritisiert er die Ausführung. „Hier sollen offenbar Lkw vor Beschädigung geschützt werden, anderenfalls wären die Poller doch massiv im Boden verankert worden“, vermutet er.

Die Stadtverwaltung weist solche Vorwürfe zurück. Bewusst sei die Entscheidung für die Befestigung der Poller mit Schrauben an den acht Zentimeter dicken Gehwegplatten gefallen. Denn, so die Experten dort, auch ein Betonfundament oder ein Gitter würde gegen einen schweren Lkw keine wirkliche Sicherheit bieten. „Das Ergebnis wäre annähend das gleiche gewesen.“ Generell bedürfe es eines erheblichen Kraftaufwandes, um den Poller komplett aus der Verankerung zu reißen. Des Weiteren soll die gewählte Lösung auch verhindern, dass die Stadt mit hohen Folgekosten zu kämpfen hat.

Am heutigen Dienstag steht aber ein Termin mit einem Telgter Unternehmen auf dem Plan, da überlegt wird, die Standorte der Poller leicht zu verändern. Denn die Experten im Bauamt vermuten, dass ein Lkw-Fahrer beim Abbiegen mit seinem Auflieger den Schaden verursacht hat. „Wir wollen schauen, ob sich durch eine veränderte Position ein positiver Effekt erreichen lässt“, erläuterte Tim Jungmann von der Stadtverwaltung. Denn die Poller seien nicht als reiner Aufprallschutz im klassischen Sinne zu verstehen, sondern vielmehr als eine klare optische Abgrenzung des Gehweges von der Straße in diesem neuralgischen Bereich. Es soll so vermieden werden, dass Pkw oder Lkw auf Teile des Gehwegs ausweichen würden.

Seit Fertigstellung sind die Poller nach Angaben der Stadtverwaltung schon vier Mal angefahren worden.