„Kommen Sie zum VdK-Kreisverband. Lassen Sie sich informieren und beraten“, appellierte Martin Behnke , Kreisvorsitzender und Vorsitzender des Ortsverbandes Telgte-Westbevern des VdK bei der Jahreshauptversammlung . „Es ist für unsere 217 Mitglieder im Ortsverband – ein Zuwachs von 87 in den vergangenen zwei Jahren – sowie die insgesamt 4200 – ein Plus von 1200 – in der heutigen Zeit wichtiger denn je, sich bei den bekannten Stellen zu melden, um angesichts der vielfältigen Veränderungen auf dem Laufenden zu sein. Kommen sie zum Kreisverband, bevor Sie ihre Anträge selbst in die Wege leiten wollen.“ Zwischen 50 und 100 Anträge, eine Steigerung um 35 Prozent, seien es, die pro Monat eingingen. „Wir haben die personelle Beratung aufgestockt.“

Behnke riss die Themenbereiche Pflegeversicherung, Schwerbehindertenrecht, Rentenrecht und Rechtsberatung an. Stolz war Martin Behnke auf die Erfolge im Rechtsbereich, die aufgrund der von Eingaben und Widersprüchen vor den Gerichten und Verwaltungen erzielt worden seien. „Es lohnt sich, zu kämpfen und hartnäckig zu bleiben.“ Martin Behnke wies auf eine solide Kassenlage hin. Der Jahresbeitrag beträgt 65 Euro. Den Vorstandsmitgliedern und allen engagierten Helferinnen und Helfern dankte der Vorsitzende für ihr ehrenamtliches Engagement.

Nach der Abwicklung der Regularien standen Ehrungen für 40-, 25- und zehnjährige Mitgliedschaft an. Denjenigen, die bei der Zusammenkunft anwesend waren, überreichte Martin Behnke die Ehrennadel und Urkunde des VdK für langjährige Mitgliedschaft. Obendrein gab es noch ein kleines Präsent. Untermalt wurde die Veranstaltung bei Kaffee und Kuchen durch Klavierbegleitung und Gesang. Auch der Nikolaus (Reinhard Leuker) durfte nicht fehlen.