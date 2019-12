3950 Stunden für den MHD geleistet

Heinz Lodden­kötter , Stadtbeauftragter des Malteser-Hilfsdienstes, hat jetzt einen Stellvertreter: Edgar Christians . Dr. Martin Altenburger, stellvertretender Diözesanleiter des MHD im Bistum Münster, überreichte Christians am Samstagnachmittag in der Malteser-Unterkunft im Rahmen einer Adventsfeier die Berufungsurkunde. Im Rahmen dieser Jahresabschlussveranstaltung wurde den Ehrenamtlichen einmal Dank gesagt für ihr Engagement für den Malteser-Hilfsdienst in Telgte.

Heinz Loddenkötter bezeichnete das Engagement seiner Mitstreiter als vorbildlich. Und es wachse weiter. Neue Helfer kämen hinzu. Neben der Zahl der Aktiven haben auch die geleisteten Stunden deutlich zugenommen: Insgesamt leisteten 35 Frauen und Männer 3950 Stunden. Jeder Ehrenamtliche leistete im Durchschnitt 113 Stunden. „Die Dienstleistungen der Malteser werden in unserer Gesellschaft gebraucht“, machte Martin Altenburger in seiner Ansprache deutlich.

Umso schöner, dass sieben neue Helfer berufen werden konnten: Daniel Böhm, Marjan Maximilian Arnold, Oliver Welna, Niklas Böcker, Justus Geyer, Eveline Kamp­horst und Lucas Kamphorst.

„Die ehrenamtlichen Helfer finden bei den Maltesern attraktive Rahmenbedingungen, sonst könnten wir nicht so wachsen“, freut sich Heinz Loddenkötter über diese Entwicklung.

Besonders aktiv sind Ehrenamtliche bei den Maltesern im Sanitätsdienst, im Katastrophenschutz, in den sozialen Diensten wie den Besuchs- und Begleitungsdiensten sowie in der Malteser-Jugend und in der Ersten Hilfe. „Quer durch alle Altersgruppen wollen Menschen mitmachen, wenn es um die Hilfe für Bedürftige geht. Das ist ein gutes Signal“, so Loddenkötter.

Die Anwesenheit des stellvertretenden Diözesanleiters hatte noch einen weiteren Grund: Drei Malteser wurden für jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet: Harald Twiehaus erhielt von Altenburger für 40 Jahre MHD-Arbeit das Jubiläumsabzeichen in Gold mit Lorbeerkranz. Heiner Cuvelier wurde für zwei Jahrzehnte Tätigkeit bei den Maltesern mit dem Jubiläumsabzeichen in Bronze ausgezeichnet. Gabriele Wagenknecht wurde für ihre Verdienste mit der Verdienstplakette in Silber geehrt.

Die Malteser in Telgte suchen immer Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Kontakt: Malteser Stadtgeschäftsstelle, Telgte, Hans- Geiger-Straße 16, ✆ 0 25 04/55 53, kontakt@malteser-telgte.de.