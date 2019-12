Der DLRG-Nachwuchs trat beim sogenannten Nico-Cup in Oelde an. Das ist das Nachwuchs-Förderschwimmen des DLRG-Bezirks Warendorf für die Altersklassen sechs bis zwölf Jahre. In diesem Jahr war die DLRG Telgte mit 24 von 130 Teilnehmern – sieben Ortsgruppen nahmen teil – seit langem wieder in allen Altersklassen vertreten.

Als prominenter Gast kam diesmal nicht der Nikolaus, sondern Seehund Nobbi, Liebling bei Groß und Klein und Maskottchen der DLRG, der bei der Urkundenverleihung mithalf und zum Fotoshooting bereitstand.

Die jüngeren Teilnehmer mussten zwei Disziplinen schwimmen. Medaillen gingen an Janis Jung (Silber, AK 6 männlich), der sich gegen sechs Konkurrenten durchsetze, und in der AK 10 (weiblich) an Ida Münstermann (Bronze) und Carla Dittchen (Silber), die sich gegen 24 Teilnehmerinnen behaupten mussten.

Die AK 12 musste dreimal ins Wasser – 50 Meter Hindernisschwimmen, kombiniertes Schwimmen und Flossenschwimmen. Gold ging dabei an Melina Schirmeisen, die bei ihrem Debüt im Rettungssport unter den acht Teilnehmerinnen ein Zeichen setzte, und an Constantin Rieke, der sich gegen sechs Schwimmer durchsetzte, nachdem er in den beiden Vorjahren zweimal Silber errungen hatte.

„Mit zweimal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze hat sich der Telgte Nachwuchs überdurchschnittlich behauptet“, heißt es abschließend in dem Bericht der Telgter Ortsgruppe.