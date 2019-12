20 Wanderfreunde des TV Friesen trafen sich zum Jahresausklang zu einer zweistündigen Tour bei Regen, Wind und Sonnenschein durch die Wöste und den Kiebitzpohl, Danach kehrten sie zur Versammlung und einer Stärkung im Marktcafé ein.

Dabei bedankte sich Abteilungsleiter Theo Wübben für die tatkräftige Unterstützung bei Alfons Leifhelm , Erich Riediger und Herbert Schäfer.

Alfons Leifhelm hielt zudem einen kurzen Rückblick auf das abgelaufene Wanderjahr, in dem bei den verschiedenen Touren etwa 140 Kilometer zurückgelegt wurden. Das Team hat auch für das kommende Jahr wieder für jeden Monat eine Wanderung vorgesehen. Schon im Januar beginnen die Interessierten mit einer Rundwanderung in Telgte. In den weiteren Monaten stehen Touren im Münsterland und im Osnabrücker Land auf dem Plan.

Unter anderem sind Touren an den Burgen in Lüdinghausen, in den Lippeauen bei Lippstadt, in den Baumbergen, am Heiligen Meer bei Obersteinbeck sowie im Naturpark Granat in der Hohen Mark bei Haltern sowie viele weitere Wanderungen in den Plan aufgenommen worden, heißt es in einer Mitteilung.

Die Leitung der Wanderabteilung wies in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass Gäste zu den verschiedenen Angeboten immer willkommen sind. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Ausdrucke des Programms mit Detailangaben liegen in der Geschäftsstelle des TV Friesen an der Münsterstraße aus.