Die Gitarrenklasse von Wolfgang Zernig lädt am Freitag, 13. Dezember, um 17 Uhr in das Haus der Musik zum Vorspiel ein.

Die Querflöten- und Klavierklasse von Marietta Schnückel musiziert am Samstag, 14. Dezember, um 15 Uhr im Haus der Musik und am Montag, 16. Dezember, um 18 Uhr in der ehemaligen Schule in Vadrup.

Die Bläserklasse von Eduard Bobowk-Melka wird die Bewohner des Wohnstifts St. Clemens am Dienstag, 17. Dezember, ab 16 Uhr mit adventlicher Musik erfreuen.

Die Klavier- und Violoncelloklasse von Charlotte Ketel beendet das musikalische Jahr am Freitag, 20. Dezember, ab 16 Uhr im Haus der Musik mit einem gemütlichen musikalischen Nachmittag.

Zu allen Konzerten sind interessierte Zuhörer willkommen.