Umwandlung in Gemeinschaftsschulen?

Alle Interessierten sind am Dienstag, 14. Januar, um 19.30 Uhr ins Bürgerhaus eingeladen, um sich über eine mögliche Umwandlung der katholischen Bekenntnisschulen in Gemeinschaftsschulen zu informieren. Mit Eltern, Schulleiterinnen, Vertretern der Kirchengemeinden, der Ratsfraktionen, der Schulaufsicht und der Verwaltung soll es am diesem Abend zu einem regen Austausch über die Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten einer katholischen Bekenntnisschule im Vergleich zu einer Gemeinschaftsschule kommen.

„Bei der Anmeldung zur Grundschule hat jedes Kind grundsätzlich einen Anspruch zur Aufnahme in die nächstgelegene Schule, sofern dort die räumlichen Kapazitäten gegeben sind. Damit soll ein möglichst kurzer Weg der Kinder zur jeweiligen Grundschule gewährleistet werden. Dieser Grundsatz ist schulrechtlich jedoch durchbrochen, wenn es sich um eine Bekenntnisschule handelt“, erläutert Fachbereichsleiterin Tanja Schnur den Hintergrund.

Die Don-Bosco-Schule, die Marienschule und auch die St.-Christophorus-Schule in Westbevern sind katholische Bekenntnisschulen. Dort haben die Kinder, die katholisch getauft sind, ein vorrangiges Recht auf Aufnahme an diesen Schulen. Dies führte nach Angaben der Verwaltung in der Vergangenheit und führt auch im Schuljahr 2020/21 dazu, dass Kinder, die ein anderes Bekenntnis haben, nicht an der Schule aufgenommen werden konnten oder können, wenn dort die Aufnahmekapazität erreicht beziehungsweise überschritten wird – selbst wenn sie im direkten Umkreis der Schule wohnen.

„Der Stadt als Schulträgerin und auch den Schulleitungen ist sehr daran gelegen, Kinder aller Glaubensgemeinschaften und verschiedener Nationalitäten an allen Grundschulen aufnehmen und beschulen zu können. Die Schulen sollten ein Spiegelbild unserer Stadtgesellschaft abbilden“, erklärt Bürgermeister Wolfgang Pieper.

Kann eine bessere Verteilung der Grundschulkinder auf die Schulen im Stadtgebiet gelingen, wenn die Bekenntnisschulen in Gemeinschaftsschulen umgewandelt werden? Was genau ist eigentlich eine Gemeinschaftsschule, und was unterscheidet sie im Schulalltag von der Bekenntnisschule? Wie kann eine Umwandlung von statten gehen? Wer entscheidet über die Umwandlung? Wie betrifft eine solche Entscheidung künftige Grundschulkinder, die heute noch in eine Kita gehen?

Dies alles sind Fragen, die am 14. Januar mit den Eltern und Experten erläutert und diskutiert werden sollen. Alle Interessierten sind dazu eingeladen.