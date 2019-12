Ausnahmsweise an einem Samstag – am 14. Dezember – lädt der Kultur-Freundeskreis um 19.30 Uhr zu einem adventlichen Konzert ins Bürgerhaus ein. Das dem Telgter Publikum aus früheren Konzerten bestens bekannte Ensemble „NeoBarock“ aus Köln – bestehend aus Maren Ries und Anna-Maria Smerd (Barockvioline), Ariane Spiegel (Barockcello) und Stanislav Gres (Cembalo) – bestreitet den Abend diesmal gemeinsam mit der Mezzo-Sopranistin Marion Eckstein .

Das Quintett lässt die barocke Vorstellung vom Wunder der Heiligen Nacht lebendig werden, in der dem Jesuskind in einer ländlichen Idylle Hirtenmusik an der Krippe gespielt und gesungen wird. Auf dem Programm „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ stehen Werke des 17. Jahrhunderts von Heinrich Ignaz Franz Biber, Christoph Bernhard, Jan Pieterszoon Sweelinck, Johann Heinrich Schmelzer, Giuseppe Valentini, Johann Schelle und Christian Geist.

„NeoBarock“ habe sich mit fesselnden Interpretationen, die Leidenschaft, Perfektion und Virtuosität vereinen, schnell den Ruf als exzellenter Interpret außergewöhnlicher Programme erspielt und zähle inzwischen zu den Spitzenformationen seiner Art. Atemberaubende Spielfreude, faszinierendes Zusammenspiel sowie klangliche Homogenität und Intensität machten das Erlebnis „NeoBarock“ einzigartig und unvergleichbar, heißt es in der Ankündigung des Kultur-Freundeskreises. Auf besonderen Wunsch des Publikums sei das Ensemble nun erneut ins Bürgerhaus eingeladen worden.

Karten sind noch bis Samstag zum vergünstigten Vorverkaufspreis von 14 Euro bei „Tourismus+Kultur Telgte“ in der Kapellenstraße sowie in Westbevern bei Nosthoff Schuhe und Schreibwaren, Kirchplatz 4 erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 16 Euro. Studenten und Auszubildende unter 25 Jahren zahlen nur fünf Euro. Schüler in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt.