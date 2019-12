„Man sieht sie und man muss schmunzeln. Bei jeder dieser Figuren ist das so.“ Bürgermeister Wolfgang Pieper drückte das aus, was die meisten Menschen denken, wenn sie den „Alltagsmenschen“ der Künstlerin Christel Lechner begegnen. Nach 2009 und 2015 kehrt die Ausstellung nach Telgte zurück. Vom 29. März bis zum 5. Juli sind 46 Figuren der Wittener Bildhauerin in der Innenstadt zu sehen. Fast alle Skulpturen sind neu, waren also noch nie in Telgte. „Wir können uns auf ein wunderschönes, kulturell großartiges Ereignis freuen“, ist sich der Bürgermeister sicher. „Ein Wohlfühlereignis, eine Wohlfühl­ausstellung, die uns immer ein Lächeln ins Gesicht treiben wird. Das Event wird eine wunderbare Verbindung zwischen Kultur und den Schönheiten, die unsere Stadt zu bieten hat, herstellen.“

„Wir werden Typen, Charaktere sehen, die wir alle kennen. Telgte wird dadurch noch schöner und attraktiver werden. Der öffentliche Raum wird weiter aufgewertet“, steht für Landrat Dr. Olaf Gericke, der als Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung der Sparkasse Münsterland Ost an der Vorstellung der neuen Ausstellung teilnahm, fest. Dazu wolle die Stiftung einen Beitrag leisten. Immerhin wird das Finanzierungsvolumen dieser Veranstaltung bei rund 100 000 Euro liegen. Neben der Sparkasse haben auch eine Reihe von Spendern und Sponsoren teils namhafte Beträge zur Finanzierung beigetragen.

Die Künstler selbst erläuterte, dass die „Alltagsmenschen“ Leute seien, die sie beobachtet habe. „Das sind ganze typische Menschen.“ Die einen seien dick, die anderen dünn. Und nicht alle seien schön. „Alle sind so wie der Alltag ist“, so Christel Lechner.

Die offizielle Eröffnung der Veranstaltung findet am 29. März um 12 Uhr auf dem Marktplatz statt. Die Künstlerin wird vor Ort sein.

Der Flyer zur Ausstellung ist bereits ab Mitte kommender Woche erhältlich – im Internet schön früher herunterzuladen. Darin zu finden sind auch Angebote rund um die Ausstellung wie Führungen, Lesungen, ein Picknick, der Fotowettbewerb der Westfälischen Nachrichten oder Radtouren nach Hiltrup. Münsters Süden wird angesteuert, weil dort gleichzeitig – natürlich andere – „Alltagsmenschen“ aus dem Lechner-Atelierausgestellt werden.