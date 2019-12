Am Samstag, 28. Dezember, tritt „Radiocommando“ aus Telgte und Ostbevern in der „Steenpoate“ in Telgte auf. Beginn des Konzertes ist um 20.30 Uhr. Im Anschluss wird DJ Hartok für beste Rockmusik-Unterhaltung sorgen. Der Eintritt ist frei.