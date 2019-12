Der alte Werkhof auf dem städtischen Friedhof war in die Jahre gekommen. Deshalb hat derzeit ein Bagger das Sagen. Die alten Boxen, in denen das Kompostiermaterial, alte Grabsteine oder Abfall wie alte Grablichter bis zur Abfuhr zwischengelagert wurden, sind in Einzelteile zerlegt worden. Jetzt steht eine Neugestaltung an, für die im Haushalt 2019 100 000 Euro bereitgestellt werden.

Aber nicht nur das Alter der Anlage war Grund, die Maßnahme anzugehen. „Wesentlich war auch, dass der Friedhofsgärtner keine Möglichkeit hatte, seine Geräte unterzustellen“, erläuterte Ihno Gerdes vom Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt. Deshalb wird eine acht mal sechs Meter große Holzremise errichtet, in der nach der Fertigstellung – voraussichtlich im März 2020 – Radlader, Grabbagger, Verbauelemente und Rasenmäher Platz finden werden.

Die Werkhoffläche muss ein wenig vergrößert werden, um die Remise verwirklichen zu können. Insgesamt wird das Areal dann 500 Quadratmeter groß sein, 400 davon werden gepflastert.

Um den Werkhof ausweiten zu können, müssen vier Akazien gefällt werden. Die Genehmigung dafür liege vor, berichtet Gerdes. Allerdings gilt es auch dort, Fragen des Artenschutzes zu beachten. Deshalb war am Donnerstag auch ein Gutachter vor Ort, um zu überprüfen, ob in den Bäumen Höhlungen für Fledermäuse oder gar Fledermausnester unter der Rinde zu finden sind. Nach eingehender Untersuchung stand am Mittag fest, dass in den Bäumen keine Arten der fliegenden Säugetiere ihr Zuhause haben. Aufwendige Umsiedlungsaktionen bleiben der Stadt damit erspart.