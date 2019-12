Claudia Mendel freut sich auf ihren ersten offiziellen Auftritt mit dem Philharmonischen Jugendblasorchester des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums am Samstag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr im Rahmen des Weihnachtskonzertes in der Clemenskirche. Seit einigen Wochen wurde in der Aula eifrig geübt.

Bereits am heutigen Freitag gibt um 21 Uhr Peter Mack, seit 1993 Musiklehrer am Gymnasium St. Mauritz, im Rahmen des Telgter „Dreiklang-Marktes“ ein Orgelkonzert in der Clemenskirche. Der 40-minütige Auftritt steht ganz im Zeichen symphonischer Orgelmusik.

Der Eintritt ist bei beiden Veranstaltungen frei.