Zukunft selbst in die Hand nehmen

Mit dem Verbraucher ins Gespräch kommen, über ihre Arbeit erzählen, diese transparenter machen und Vertrauen generieren – Glaubwürdigkeit und Imagewerbung sind dabei ein wichtiger Faktor: Landwirte sind Unternehmer. Sie müssen ihre Produkte vermarkten. Bei der Jahreshauptversammlung des 220 Mitglieder starken Landwirtschaftlichen Ortsverbandes Telgte/Westbevern erhielten die 70 Teilnehmer viele Informationen, brachten eigene Ideen ein und diskutierten. Zudem ging es um geänderte Gesetze und Verordnungen, auf die sich die Landwirte einstellen müssen.

„Wir müssen selbst unsere Zukunft in die Hand nehmen, alle Kräfte bündeln, kämpfen, mehr in die Öffentlichkeit gehen, mehr Akzeptanz und Wertschätzung für die Arbeit und die Erzeugnisse erfahren“, lautet eine klare Ansage. „Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt“, brachten Martin Wickensack, Vorsitzender des Ortsverbandes, sowie Christoph Boge und Georg Schulze Nahrup aus dem Kreis der Zuhörer ein.

Die Teilnehmer des Treffens im Gasthof „Zur Bever“ sind zuversichtlich, dass die Demos der vergangenen Wochen Wirkung erzielt haben – bei der Politik aber auch in der Gesellschaft. Martin Wickensack berichtet, er habe in Gesprächen Zustimmung aus der Bevölkerung erhalten. Ihm sei dabei aber auch deutlich geworden, dass sich die Landwirte bezüglich des Anbau und mit ihren Erzeugnissen noch detaillierter zeigen müssten. „Wir müssen über uns erzählen und berichten. Diesbezüglich muss jede Gelegenheit genutzt werden.“

Zum Auftakt der rund dreistündigen Versammlung hatte Martin Wickensack den stellvertretenden Bürgermeister Karl-Heinz Greiwe , Hermann-Josef Schulze-Zumloh und Sophia Holste vom Landwirtschaftlichen Kreisverband, Ulrich Bultmann von der Landwirtschaftskammer, Klemens Struffert und Martin Walbelder von der Raiffeisen und Andreas Terborg von der Volksbank willkommen geheißen.

In kurzen Worten ließ der Vorsitzende anschließend die Aktivitäten im fast abgelaufenen Jahr Revue passieren. Er erinnerte an zahlreiche Veranstaltungen, die viele Informationen und einen Gedankenaustausch der Landwirte beinhalteten, an das Treffen mit WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn, an Feldbegehungen, an den „runden Tisch“ mit diversen Themen, an Erntedankfeiern mit Theateraufführung und vieles mehr.

Voller Vorfreude wies der Vorsitzende schon auf den „Tag der Landwirtschaft 2020“ auf der Planwiese hin. Veranstalter ist der WLV-Kreisverband. Ein Programm mit einem verkaufsoffenen Sonntag, Zuchtviehschau, Kinderangeboten, Maschinenausstellung und vielem mehr wird es am 28. Juni geben.

Karl-Heinz Greiwe ging in seinem Grußwort auf das Thema Landwirtschaft und Bürokratie sowie kommunale Themen wie Wirtschaftswege, Baugebiete oder auch den Ausbau der B 51 ein. Auch er stellte die gute Mitarbeit mit der Stadt heraus.

„Landwirtschaft mag doch jeder“ war ein Bereich, den Referent Hermann-Josef Schulze-Zumloh beleuchtete. Dabei ging er auch näher auf die Initiative „Landwirt schafft Leben“ ein. Sophia Holste ging unter anderem auf Grundstücksangelegenheiten, Sozialrecht ohne Klausel und das Angehörigenentlastungsgesetz ein. Glasfaser war ein weiteres Thema. Ulrich Bultmann gab einen umfassenden Bericht aus der Geschäftsstelle Warendorf der Landwirtschaftskammer NRW.