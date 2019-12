Kaum Entspannung in der kalten Zeit

Es war ein stürmischer Herbst für die Landwirte, die täglich dazu beitragen, dass die Bevölkerung mit gesunden Nahrungsmitteln aus der Region versorgt wird. Die Stimmung war schon mal besser.

„Mit ihren Entscheidungen zur Agrarpolitik schaden die Regierenden der Landwirtschaft und forcieren das Höfesterben“, sagen die Bauernverbände. Sie demonstrierten, weil sie ein flächendeckendes Sterben ihrer Branche befürchten. In den letzten Jahren haben allein in Telgte rund zehn landwirtschaftliche Betriebe ihre Tierhaltung eingestellt.

Diesen verschärften Strukturwandel fürchtet Martin Wickensack, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes Telgte-Westbevern, genauso wie seine Berufskollegen: „Die Politiker sollen endlich mit uns reden. Weil die Zukunft unsicher ist und die landwirtschaftlichen Familienbetriebe von der Bundesregierung keine zuverlässige Politik spüren, müssen wir handeln.“

Weiter kritisiert der Landwirt die Politiker, die überwiegend durch Ideologie getrieben würden. Die Agrarwissenschaft gerate immer mehr in den Hintergrund. Durch neue Gesetzesentwürfe sieht Martin Wickensack die Existenz gefährdet. Der Vorsitzende des Ortsvereins stellt sich mit vielen jungen Landwirten an die Spitze der Bewegung auf lokaler Ebene.

Mit der sogenannten Sternfahrt nach Berlin wollten die Landwirte auch von der Bevölkerung wahrgenommen werden. „Diese deutschlandweite Demonstration war sehr wichtig und erfolgreich, weil nur so die Politik reagiert“, erklärt Martin Wickensack, der mit seinem Schlepper ebenfalls bis vor das Brandenburger Tor fuhr.

Der Naturschutz ist ein weiterer Arbeitsschwerpunkt in der Landwirtschaft: „Unser Ziel ist es, im Einklang mit der Natur zu wirtschaften. Allerdings wünsche ich mir, dass die Leistungen der Landwirtschaft auch von der Gesellschaft anerkannt werden“, sagt Martin Wickensack, der auch für das neue Jahr zusammen mit der Jägerschaft neue Lebensräume für mehr Artenvielfalt in der Agrarlandschaft schaffen möchte.

Zum täglichen Arbeitsablauf gehört auch die Versorgung und Betreuung der Schweine. Der Hof Wickensack hat einen geschlossenen Kreislauf. Das bedeutet, dass die Ferkel auf dem Betrieb geboren werden. Danach werden diese bis zur Endmast auf dem Hof gehalten und dann verkauft. „Weil regelmäßig Ferkelgeburten stattfinden, ist eine entsprechende Betreuung der Muttertiere zusätzlich erforderlich“, erklärt Wickensack

Eine weitere Gefahr drohe den Schweinehaltern mit dem unkontrollierten Ausbreiten der Afrikanischen Schweinepest und dem bedrohlichen Näherrücken des Virus zur deutschen Ostgrenze. Martin Wickensack weiß um die Gefahren und ist dankbar, dass im Kreis Warendorf eine Tierseuchen-Vorsorge-Gesellschaft gegründet wurde. Diese wird dann aktiv, wenn der Kreis Warendorf oder eine Nachbarregion betroffen ist.

Trotz der Baustellen gibt es auch im Herbst neben der Stallarbeit viel auf den Feldern zu tun. Mais und Gras müssen für die Winternahrung der Schweine, Kühe und Bullen geerntet werden. Diese Futterpflanzen werden zu Silage verarbeitet, in einem Fahrsilo eingelagert oder auch zu Siloballen gepresst. Der Maisertrag – so Martin Wickensack – sei in diesem Herbst auf dem sandigen Vechtruper Boden mäßig ausgefallen.

Nach der Maisernte rollten die Landwirte mit ihren schweren Geräten nochmals über die abgeernteten Felder, um diese bereits für das neue Jahr vorzubereiten. Es wurde gepflügt und die Wintergerste ausgesät. Auf seinen Ackerflächen sät der 36-Jährige neben der Wintergerste auch Roggen, Winterweizen und Triticale, eine Kreuzung aus Weizen und Roggen. Schon nach wenigen Wochen zeigten sich die Sprösslinge. „Das ist auch ein Verdienst des tollen Herbstwetters“, schaut Martin Wickensack über sein leicht grünlich schimmerndes Feld. Je nach Wetterlage stehen die Bauern etwa Mitte März wieder in den Startlöchern: Die Frühjahrsbestellung geht dann los. Mitte April erfolgt die Mais-Aussaat.

Wenn die Felder abgeerntet sind und Bäume ihr Blattkleid fallen lassen, wechseln sich Herbst und Winter im Eiltempo ab. Die Tage werden kürzer. Mehr Zeit für die Familie, für die Ehefrau, für die Kinder, für Freunde und Nachbarn, für ein Weiterbildungsseminar oder auch mal für einen Kurzurlaub. Dennoch gibt es auf dem Hof Wickensack auch in der dunkleren Jahreszeit immer etwas zu tun.

Neben der Büro- und Verwaltungsarbeit verbringt die Familie viel Zeit in der Werkstatt und in den Maschinenhallen. Denn die Ernte- und Landmaschinen haben im Sommer und im Herbst gelitten. Dabei erklärt Martin Wickensack, dass digitale Technologien den Arbeitsalltag in der Landwirtschaft inzwischen mitbestimmen. „Dank intelligenter Lösungen können wir Betriebsprozesse optimieren und damit günstiger arbeiten“, sagt Martin Wickensack, der sich an diesem kalten Dezembertag zu seinen Mähdreschern begibt.

„Rund 15 Maschinen hatten wir im Jahresverlauf im Einsatz: Diese Gerätschaften müssen gewartet werden. Im Winter müssen wir uns diese Zeit nehmen, um die Maschinen und Geräte grundlegend zu kontrollieren“, sagt Wickensack und klopft mit einem Schraubenschlüssel seitlich an eine Säschare und fügt hinzu: „Die Mähdrescher zum Beispiel waschen wir mit dem Hochdruckreiniger und säubern die Fahrerkabinen von innen. Beschädigte Verschleißteile tauschen wir aus und nehmen auch einen Ölwechsel vor.“ So nehmen sich Martin, sein Vater Heinz und ein Angestellter in den nächsten Wochen nacheinander jede Maschine vor: Reinigen, kontrollieren und reparieren.

Der Morgennebel hat sich in Fockenbrocks Heide ausgebreitet. Die ersten Sonnenstrahlen überziehen Wiesen und Felder mit einem zauberhaften Kleid. Kastanien, Eicheln, gelegentlich auch Walnüsse und viele braune und gelbe Blätter liegen unter den Bäumen: ein symbolisches Zeichen für diese Jahreszeit. Die heimische Tierwelt muss sich beeilen. Die Winternahrung liegt zum Greifen nahe. So verschaffen auch sie sich ihren Vorrat.

Das Leben und Arbeiten auf dem Hof Wickensack, das die WN ein Jahr begleitet hat, erhält inzwischen etwas mehr Ruhe. Die Adventszeit ist da. Der Tannenbaum wird bald geschmückt. Am offenen Kamin trifft sich die Familie – drei Generationen unter einem Dach. Dabei wird auch Bilanz gezogen. Martin Wickensack zieht ein Fazit: „Das Jahr 2019 war ein hitziges, abwechslungsreiches und arbeitsintensives Jahr. Innovation und technologischer Fortschritt wirken sich auch auf die Landwirtschaft aus. Trotzdem wird deutlich, dass im digitalen Zeitalter das Wissen und die Erfahrung eines jeden Landwirts und sein Gefühl für Tiere und Pflanzen unverzichtbar bleiben.“