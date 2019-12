Gekonnte Abrechnung mit dem Fest

Eine rundherum nicht besinnliche Einstimmung auf die kommenden Festtage bot am Freitag die Hamburger A-Capella-Formation „LaLeLu“ im gut gefüllten Bürgerhaus. Die Gruppe war eingesprungen für „Onair“, die das angekündigte Konzert unter dem Titel „So this is Christmas“ kurzfristig für einen Liveauftritt bei der NDR-Spendengala absagen mussten.

Sanna Nyman (Mezzosopran), Jan Meilzner (Tenor), Frank Vale (Bariton) und Tobias Hanf (Bass) kennt Simone Thieringer schon seit zehn Jahren. Die sympathische Künstler präsentierten dem Publikum einen vorweihnachtlichen Ausflug in die Welt der Musik-Comedy.

Dass sie über bestens ausgebildete Stimmen verfügen, war eigentlich selbstverständlich, schließlich bereisen sie mit ihrem „normalen“ Programm schon seit Jahren die Republik. Dabei machten sie selbstironisch nicht einmal vor der eigenen Person Halt. Wenn Tobias Hanf in der Rolle des „Ede“ Stoiber mit Poesie literarisch sich von einer gar dilettantischen Seite zeigte, sich der süße kleine Weihnachtsmann als „Santa Baby“ in Telgte zeigte und sogar Jan Meilzner mit einem süffisant angedeuteten Strip die Herzen schneller schlagen ließ, war man eingefangen von dieser skurrilen und doch überaus unterhaltsamen Art.

Bei jedem Sketch mischten sie eine gehörige Portion abgedrehten Humor in ihre Gesangsdarbietungen, wurde „ Weihnachten in Finnland“ zu einer ultimativen Abrechnung mit den idyllischen Bildern aus dem Norden. Wenn sie sich solch traditionellen Weisen wie „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ annahmen, zeigten sie mit stilistischem Crossover ihre ganzen Qualitäten. „Last Christmas“ mit Jan Melzer war schon ein Erlebnis der besonderen Art.

Der ultimative Weihnachtshit von Rolf Zuckowski diente dem Quartett mit der Weihnachtsmetzgerei als Stoff für ein Stephen King trächtiges Puppentheater „Schau, das Schweinchen quiekt vor Grausen, sieht das Beilchen niedersausen. Tja, ist das nicht süß? Und Tschüss!“.

Auf solche Ideen muss man erst einmal kommen, da verband sich Kreativität mit einem Hauch Monty Python. Tobias Hanf zeigte als Parteiunterfunktionär „Hans-Herbert-Töpel“ im Honecker-Outfit, dass in der DDR Weihnachten auf ganz eigene Weise gefeiert wurde. Sein „Song „Der Kapitalismus“ streute ein paar kabarettistische Prisen ins ansonsten auf reine Unterhaltung angelegte Programm.

Die vier Stimmakrobaten aus Hamburg hatten mit „Weihnachten“ aber ein besonderes Weihnachtsspektakel aus dem hohen Norden mit nach Telgte gebracht. „Kumpel Jesus“ mit Helene Fischer als Maria, Marius Müller-Westernhagen als Josef, Marc Forster als Jesus und Xavier Naidoo als Esel – auf so ein abgedrehte Geschichten wie beim selbstgereimten Adventsgedicht und der Verführung des Nikolaus muss man erst einmal kommen. Aber „LaLeLu“ haben ihr Metier eben von der Pieke auf gelernt, sind seit 20 Jahren auf allen Kleinkunstbühnen der Republik vertreten.

Mit ihrem Mix aus Gesang, Komik, Parodie und Show boten sie an diesem Abend eine Abrechnung mit sämtlichen Klischees der Weihnacht, die ja als kommerzielles Treiben für viele Menschen mit dem ersten „Last Christmas“ im Radio oder mit den ersten Spekulatius beim Discounter beginnt. Für das Telgter Publikum hat sich diese „Weihnachten mit LaLeLu“ sicher gelohnt.