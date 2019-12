Der Untertitel des Telgter Dreiklang-Marktes „zwischen Himmel und Erde“ hätte zumindest am Freitag und Samstag einen weiteren Zusatz verdient gehabt – zwischen „Hoffen und Bangen“. Denn sowohl am Freitagabend zum Auftakt ( WN berichteten bereits) als auch am Samstag gab es zahlreiche Wetterkapriolen.

Telgter Dreiklang-Markt 2019 1/110 Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Foto: Große Hüttmann

Doch trotz Schauern und Windböen – es gab auch trockene Abschnitte – die Besucher ließen sich vom Wetter nicht abschrecken, was die Organisatoren um Norbert Woestemeyer von der Telgter Hanse mächtig freute.

„Eine regenfeste Jacke und eine warme Mütze sind schon notwendig, aber ich wollte mir die Verbindung von Weihnachtsmarkt und meditativen Angeboten in der Kirche nicht entgegen lassen“, sagte Waltraud Meier aus Münster.

Sie schlenderte am Samstag erst über den Weihnachtsmarkt, ging dann am frühen Abend in den Gottesdienst in der Clemenskirche, um sich anschließend noch das Konzert des Gymnasiums anzuhören.

Am gestrigen Sonntag hatte das Bangen übrigens ein Ende, und das Hoffen wurde mehr als erhört: Passend zur Eröffnung des dritten Tages zeigte sich die Sonne am strahlend blauen Himmel über der Emsstadt. Entsprechend kamen die Besucher ab Mittag in Scharen in die Altstadt.

Die hatten nicht nur die Möglichkeit, sich an den rund 35 Ständen aus dem vielfältigen Angebot etwas Passendes zu Weihnachten auszusuchen, sondern sich auch zu stärken oder anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags durch die Geschäfte zu bummeln.

Oft gelobt wurde die abendliche Beleuchtung verschiedener Gebäude rund um den Kirch- und den Marktplatz. „Das hat mir gut gefallen“, sagte etwa Holger Hölscher aus Everswinkel. Die Tatsache, dass aus Brandschutzgründen auf der Kapellenstraße keine Hütten aufgestellt werden durften und stattdessen ein Ausläufer des Weihnachtsmarktes bis in die Steinstraße reichte, wurde von Händlern und Besuchern zwiespältig gesehen, das ergab eine kleine Umfrage. „Gerade die Kapellenstraße hat sich meiner Meinung nach immer als schöner Platz für Buden angeboten“, sagte Evelyn Burghoff aus Telgte. Den roten Teppich als symbolische Verbindung zwischen Weihnachtsmarkt sowie Kirche und Museum Religio sah sie als grundsätzlich gute Idee an. „Ich hätte ihn mir allerdings noch länger gewünscht“, sagte sie.

Trubel rund um den Marktplatz und Stille sowie meditative Elemente in der Kirche: Die Verbindung des Telgter Dreiklang-Marktes, im Untertitel mit „zwischen Himmel und Erde“ beschrieben, kam wieder gut an. Das Orgelkonzert am Freitagabend war trotz des schlechten Wetters recht gut besucht, die Kirche etwa zur Hälfte gefüllt. Am Sonntag dann nutzten viele Besucher die Angebote der offenen Kirche (siehe Bericht unten).

Nicht nur das Wetter, sondern auch die Gesundheit einiger Akteure machte den Organisatoren wiederum bei den Programmpunkten einen kleinen Strich durch die Rechnung. Das Turmblasen aus luftiger Höhe von St. Clemens musste kurzfristig wegen einer Erkrankung eines Teils der Musiker abgesagt werden, genauso wie ein Auftritt des Posaunenchores. Recht gut kamen wiederum die Vorlesezeiten in der Bude vor der Kapelle an. „Das war richtig schön“, befand unter anderem die achtjährige Janine.