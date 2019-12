Besinnlich kommt sehr gut an

Am Ende war das Ergebnis eindeutig: Gemütlichkeit ist das, was die meisten Besucher der offenen Kirche mit dem Advent verbinden. Denn in dem Einmachglas mit dieser Aufschrift landeten die meisten Kieselsteine. Zur Auswahl standen noch: Warten, Sehnsucht, Stress und Stille.

Telgter Dreiklang-Markt 2019

Die Idee zu dieser ungewöhnlichen Abstimmungsmethode hatte Pastoralreferentin Petra-Maria Lemmen, die zusammen mit David Krebes und einigen Ehrenamtlichen die offene Kirche vorbereitet hatte.

Zum Konzept gehörte dabei auch, dass die Besucher des Weihnachtsmarktes zum Teil direkt angesprochen wurden. Dazu waren Freiwillige mit Kerzen in der Altstadt unterwegs. Sie luden zu einem Besuch des Gotteshauses ein.

In dem Kirchengebäude sorgten meditative Musik, eine besondere Beleuchtungssituation und unter anderem ein Taizékreuz vor dem Altar zum Innehalten ein. Viele Besucher der offenen Kirche entzündeten auf den Altarstufen ihre Kerzen und genossen einen kleinen Moment der Stille in einer ansonsten doch eher hektischen Zeit.