Mit zwei Vorschlaghämmern brachten Bürgermeister Wolfgang Pieper und Bauherr Alexander Osthues den Stein für den Gewerbepark Kiebitzpohl-Nord ins Rollen.

Bei der Grundsteinlegung für das Architekturbürogebäude Pohlkamp-Osthues an der künftigen Philipp-Reis-Straße 2 musste sich Wolfgang Pieper neu orientieren. Statt Spatenstich oder Grundsteinlegung wurde dieser so wichtige Moment in ein „Zeitkapsel-Einmauern“ umfirmiert.

Dazu mussten der verdutzte Bürgermeister und der völlig überraschte Bauherr Alexander Osthues erst einmal ein Loch in die frisch gemauerte Wand schlagen, um danach die Zeitkapsel probeweise einlegen zu können. Glücksbringer und die Tageszeitung kommen hinein, und die Kapsel wird demnächst sichtbar im Mauerwerk des Eingangsbereiches zu sehen sein.

Zuvor hatte sich Wolfgang Pieper erfreut gezeigt, dass das Telgter Architekturbüro Pohlkamp-Osthues das erste Unternehmen sei, das in Kiebitzpohl Nord an den Start gegangen ist. Die Stadt sei dankbar, dass sich Unternehmen finden, die sich weiterentwickeln, Arbeitsplätze sichern und neue schaffen.

Den beiden Geschäftspartnern Alexander Osthues und Herbert Pohlkamp war die Erleichterung anzusehen, dass es mit dem Bau ihres Architekturbüros endlich losgeht. 14 Mitarbeiter warten darauf, von den inzwischen viel zu kleinen Büroräumen an der Wolbecker Straße spätestens im Oktober nächsten Jahres zur Philipp-Reis-Straße 2 umziehen zu können.

Das Architekturbüro plant den Bau eines hocheffizienten Energiesparhauses nach neuesten Energiestandards. Sie nutzen dabei die Erde als Energiequelle. Dazu gehen sie mit ihren Leitungen bis zu 100 Meter in die Tiefe, um so ausreichend Wärme für den Eigenbedarf des Gebäudes zu erhalten.

Im neuen Gewerbepark Kiebitzpohl-Nord stehen insgesamt neun Hektar Gesamtgewerbefläche zur Verfügung.