Mann rast mit gestohlenem Transporter durch Telgte

Es ist eine unglaubliche Geschichte: Mit einem kurz zuvor entwendeten Transporter eines Gartenbauunternehmens hat am Dienstag ein offensichtlich stark alkoholisierter Mann eine Spritztour durch die Altstadt gemacht und dabei eine regelrechte Spur der Verwüstung hinterlassen, indem er gegen Poller, Straßenlaternen, eine Hauswand und schließlich auch gegen ein Brückengitter fuhr.

Fußgänger gefährdet

Auch mehrere Fußgänger wurden nach Zeugenaussagen im Bereich Juffernstiege/Schleifstiege durch die halsbrecherische Fahrt entgegen der Einbahnstraße gefährdet, bevor der Mann schließlich mit dem entwendeten Fahrzeug auf dem Kreuzweg an der Ems gegen einen Baum prallte.

Das sorgte für ein jähes Ende der Spritztour, und wenig später wurde ein Mann, vermutlich der Gesuchte, von mehreren Einsatzkräften der Polizei in der Nähe der Unfallstelle festgenommen.

Der mutmaßliche Fahrzeugdieb – die Polizei spricht von einer „unbefugten Ingebrauchnahme“ des Fahrzeugs – wurde zur Feststellung der Personalien und für weitere Ermittlungen in die Wache gebracht. Die Polizei war mit einem Großaufgebot sowohl am Kreuzweg als auch in der Innenstadt unterwegs, um erst den Gesuchten zu finden und anschließend, um Zeugen zu befragen und die Unfallspuren im Stadtgebiet aufzunehmen.

Nach Angaben der Polizei hatten Mitarbeiter des Gartenbauunternehmens mit dem Transporter einen Hubsteiger zu einer Baustelle an der Bahnhofstraße in Höhe des dortigen Hochhauses gefahren. Während sie die Maschine abhängten, schnappte sich ein Unbekannter den Transporter.

Laternen, Poller und Brücke beschädigt

In einem laut Zeugenaussagen halsbrecherischen Tempo raste der Mann die Bahnhofstraße bis zum Grimmeldorf herunter und fuhr anschließend über die Juffernstiege und die Schleifstiege in Richtung Clemenskirche. Dabei prallte das Fahrzeug mehrfach gegen Straßenlaternen und Poller. Zudem sollen Passanten durch die rasante Fahrt gefährdet worden sein. Vor dem Christoph-Bernsmeyer-Haus bog der Fahrer dann in Richtung Kreuzweg – also parallel zur Ems – ab. Die eigentlich nur für Fußgänger- und Radfahrer zugelassene Brücke über den Böhmerbach überfuhr er und beschädigte dabei das Brückengeländer schwer.

Auf dem Kreuzweg, dort soll er nach Angaben weiterer Zeugen ebenfalls mit dem Transporter „wilde Sau“ gespielt haben, prallte er dann gegen einen Baum. Das Ende einer nahezu unglaublichen Spritztour.