Füreinander da sein und den Mitmenschen eine Freude bereiten: Das alles bietet das Benefizkonzert „ Weihnachten für alle“ in Westbevern, das am Sonntag, 22. Dezember, bereits zum 26. Mal in der Kirche Ss. Cornelius und Cyprian durchgeführt wird.

Dass die Veranstaltung zu einer Erfolgsgeschichte für die gute Sache geworden ist, ist den Aktiven der Vereine zu verdanken, die durch Gesang und Instrumentalklang ihren Beitrag zu dem Konzert leisten, das durch eine Moderation mit kleinen Geschichten eine weitere Bereicherung findet.

Für die teilnehmenden Vereine ist das Mitwirken das „Highlight“ im Jahresprogramm, auf das sie sich insbesondere in den Wochen vor dem Auftritt sehr intensiv vorbereiten und neue Lieder sowie Stücke einstudieren, um den Zuhörern unterhaltsame und zugleich besinnliche 100 Minuten zu bieten.

Der Frauenchor der kfd Westbevern, der MGV „Eintracht“ Westbevern-Vadrup, der Musikzug Westbevern-Dorf, der Vadruper Fanfarenzug und der Shanty-Chor Ostbevern, der zum ersten Mal mitwirkt, werden ab 17 Uhr für besinnliche aber auch schwungvolle Beiträge sorgen. Einlass für die Zuhörer ist ab 16.30 Uhr.

Gastgeber des Konzertes ist die katholische Kirchengemeinde St. Marien. Die Organisation übernimmt der Westbeverner Krink, die Moderation Werner Eicher.

Eine Kollekte, die traditionell hilfsbedürftigen Mitbürgern in Westbevern zugute kommt, wird am Ende des Konzertes durchgeführt.

Am 19. Dezember 1994 fand das Benefizkonzert erstmals statt. Wunsch der Westbeverner Musik- und Gesangvereine war es, einmal pro Jahr ein gemeinsames Konzert für den guten Zweck durchzuführen.