„Fräulein Änne“, die lesende Alltagsmenschen-Frau im roten Kleid, ist restauriert worden und nun wieder zu Hause. Sie steht jetzt im Winterlager und wird pünktlich zur neuen Alltagsmenschen-Ausstellung in Telgte Ende März wieder ihren Platz neben der Krink-Bücherkiste auf dem Brinker Platz in Vadrup einnehmen.

„Sie ist komplett überholt und gestrichen worden. Für die Reparatur musste der Westbeverner Krink 1500 Euro bezahlen. Die Summe ist im Rahmen des Angebots geblieben. Die Werkstatt ist damit sicher am unteren Ende dessen geblieben, was die für die Reparatur brauchte“, berichtete Friederike von Hagen-Baaken, Vorsitzende des Krink. „Die Stadt Telgte hat sie aus der Werkstatt der Wittener Künstlerin Christel Lechner aus Haltern mitgebracht, weil eine andere Figur für die kommende Ausstellung abgeholt werden musste, so dass wir nicht selbst fahren mussten. “

Zur Freude der Vorsitzenden hatten sich zwei ortsansässige Unternehmen bereits nach dem Vandalismusschaden spontan bereiterklärt, jeweils 200 Euro zu den Reparaturkosten beizusteuern. „Den größten Teil hat bisher der Krink bezahlt, da man Kunstwerke gegen Vandalismus im öffentlichen Raum nicht versichern kann. Einen Teil des schon früher gesammelten Geldes hatten wir für Reparaturen zurückgelegt. Das setzen wir jetzt ein. Allerdings müssen wir einen nicht unerheblichen Teil als Verein nun selbst tragen, falls nicht noch Spenden herein kommen“, so von Hagen-Baaken.